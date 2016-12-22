По модернизации лифтов Славянск — первый в Украине

На аппаратном совещании 13 декабря представитель славянского филиала компании «Отис» Юрий Кокурин озвучил данные об использовании денег, которые городской бюджет направил на модернизацию лифтов в этом году.

Напомним, что соответствующее поручение было дано городским головой на предыдущем совещании: Вадим Лях посчитал, что лифтовики не успевают осваивать финансирование.

Юрий Кокурин сообщил, что в текущем году «Отис» модернизировал 52 лифта, израсходовав все 1,3 миллиона гривен, которые были выделены на эти цели. В целом, была обновлена почти четверть всего лифтового парка жилого фонда города. «Я могу заверить, что это самый высокий показатель по Украине. Ни одна городская власть такого себе не смогла позволить», - подчеркнул он.

Хуже обстоят дела с финансированием обслуживания подъемников. По информации представителя «Отиса», жилищно-эксплуатационные организации задолжали предприятию свыше 534 тысяч гривен. Тем не менее, лифтовой парк удается содержать в исправном состоянии благодаря помощи структурных подразделений «Отиса» из Киева, Харькова, Одессы и других городов.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

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· В центральном парке завершен монтаж системы наружного видеонаблюдения, сообщил директор учреждения Алексей Солодовников. «Теперь вся территория парка охвачена видеообзором», - подчеркнул он, призвав помнить об этом потенциальных злоумышленников.

· УСЗН напоминает получателям субсидий о необходимости своевременно информировать управление об изменениях в составе семьи.