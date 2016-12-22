На карантин в Славянске не ушли только три школы

По информации начальника гороо Игоря Рублевского, все общеобразовательные учебные заведения Славянска, за исключением трех, закрыты на карантин. Учебный процесс продолжается в школах №8, №16 и школе-интернате №1. Кроме того, не останавливались занятия в школах Николаевки.

В свою очередь, заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова отметила, что введение ограничительных мероприятий позволило снизить заболеваемость школьников почти в десять раз. Однако о сроках окончания ограничительных мероприятий в школах пока не сообщается.

В целом, уровень заболеваемости населения ОРВИ начальник отдела здравоохранения Елена Джим охарактеризовала как высокий. При этом она отметила, что в последнее время чаще стали болеть взрослые.