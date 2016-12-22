«Горизонт» судится с горсоветом за «Романтику»

|13 декабря 2016
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Жилстройкооператив «Горизонт» подал в суд иск о правомерности признания Славянским городским советом детско-юношеского клуба «Романтика», который занимает помещение в цокольном этаже дома, коммунальной собственностью. Однако городские власти в известность об этом не поставили, сообщил Вадим Лях.
Прояснить ситуацию он попросил директора Бюро технической инвентаризации. Валерий Бондаренко рассказал, что в БТИ поступило письмо из Славянского суда с просьбой предоставить документацию по ДЮКу. Письмо датировано 5 декабря, и документы требовались в тот же день к 10:00. Однако письмо пришло в Бюро только через неделю - 12-го числа. «О первых двух заседаниях нас не сочли нужным поставить в известность», - отметил Бондаренко, назвав происходящее «нехорошими делами».
«Я так понимаю, ЖСК подает на нас в суд за то, что мы неправильно признали детско-юношеский клуб «Романтика» своей коммунальной собственностью», - уточнил Вадим Лях. «И абсолютно не берут во внимание то, какими мы документами располагаем», - добавил Бондаренко. «Хорошо, суд, значит, суд», - подытожил городской голова.
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Жилстройкооператив «Горизонт» подал в суд иск о правомерности признания Славянским городским советом детско-юношеского клуба «Романтика», который занимает помещение в цокольном этаже дома, коммунальной собственностью. Однако городские власти в известность об этом не поставили, сообщил Вадим Лях.