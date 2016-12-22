Славянская районная администрация осталась без руководителя

В документе указывается ссылка на ч. 9 ст. 118 Конституции Украины, где предусматривается механизм смещения главы райгосадминистрации через выражение ему недоверия.

Напомним, что подобный демарш депутаты Славянского районного совета оформили 7 ноября на специально собранной внеочередной сессии. Деликатность ситуации в том, что за недоверие Олегу Власову тогда проголосовало простое большинство, а не 2/3 избранников, и это весомо снижало юридическую «категоричность» сессионного решения. Тем не менее, такого соотношения оказалось достаточно, и 9 декабря Олег Власов, работавший в должности председателя Славянской районной государственной администрации с 18 июля 2015 года, лишился своих полномочий.

Кто сменит его на этом посту, пока непонятно. Отметим, что глава райгосадминистрации - пост невыборный, занимающее его лицо назначается прямым президентским указом.