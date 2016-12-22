Борьба с нелегальным игровым бизнесом: шаг вперед и два назад

|14 декабря 2016
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В Славянске, как и по всей Донецкой области, 5 декабря началась активная фаза борьбы с нелегальным игровым бизнесом. Об этом на пресс-конференции 12 декабря рассказали начальник Славянского ГО Сергей Алешин и руководитель городской прокуратуры Владимир Шилов.
По словам Сергея Алешина, полиция совместно с прокуратурой провела 24 санкционированных обыска. При этом было изъято 230 системных блоков, 10 терминалов электронных систем и 24 тыс. грн. наличными.
Учитывая то, что изымаемая техника – это малозатратная часть нелегального бизнеса, и уже на следующий день в тех же помещениях появляется новое оборудование, правоохранители начали арестовывать не только компьютеры, но и мебель. Последнее действие, признается начальник горотдела, не совсем вписывается в законодательные нормы, и два суда по изъятой мебели правоохранители уже проиграли. Тем не менее, это хоть частично тормозит работу подпольных «точек».
Говоря о незаконных пунктах игрального бизнеса, Сергей Алешин перечислил адреса, где они зафиксированы: ул. Привокзальная, 3, ул. Свободы, 13, ул. Батюка, 21, ул. Донская, 10, ул. Университетская, 50, ул. Комяхова, 71а, ул. Центральная, 47, ул. Банковская, 91 и 91а, Лозановича, 1а. В некоторых из этих помещений обыски проводились по два и более раз - через день-два заведения открывались снова.
Комментируя данную проблему, начальник славянского ГО напомнил, что некоторое время назад городской голова Вадим Лях обещал «надавить» на предпринимателей, сдающих помещения под незаконный игральный бизнес. Результатов работы мэра правоохранители, по их оценке, не увидели.
Отметим, что на следующий день, 13 декабря, Вадим Лях сообщил прессе, что его обращения к собственникам помещений с призывом не сдавать их в аренду «нелегалам», эффекта не дали. В связи с этим городской голова предложил устанавливать возле игровых залов камеры видеонаблюдения, изображения с которых будут транслироваться на сайте горсовета. Как считает мэр, в этом случае жертв азарта смогут отслеживать их родственники, коллеги и друзья. Также, по его словам, этот метод позволит горожанам воочию увидеть мероприятия, проводимые правоохранительными органами. Начать Вадим Лях предлагает с одной камеры. Если будут сдвиги, их количество увеличат в рамках программы «Безопасный город».
О перспективе расторжения с недобросовестными собственниками договоров сервитута мэр Славянска высказался туманно. Хотя именно такой метод, как сказал на пресс-конференции прокурор Владимир Шилов, мог бы подтвердить искреннюю заинтересованность городской власти в ликвидации игорных заведений.
Во время пресс-конференции Владимир Шилов подчеркнул еще несколько аспектов обсуждаемой темы. В частности, он сообщил, что решением Верховного Суда Украины от 13 октября 2016 года установлено, что уголовная ответственность распространяется не только на организаторов незаконного игрального бизнеса, но и на обслуживающий персонал - администраторов, операторов, кассиров и др. Минимальный штраф за такое правонарушение - 170 тыс. грн. Как показывает практика, большинство наемных работников об этом не знают.
По информации прокурора, сейчас для подачи в суд готовятся материалы по двум уголовным производствам. Длительность процедуры Владимир Шилов объяснил тем, что изменилась схема ведения игрального бизнеса. Если раньше использовались игровые автоматы, само назначение которых подтверждает наличие «игровой услуги», то сейчас в ход идут компьютеры. Их применение для игрового бизнеса может подтвердить только спецэкспертиза. До получения ее результатов процессуальные действия продолжать нельзя. В Донецкой области такую экспертизу не проводят, возможность открытия здесь профильной лаборатории пока только обсуждается.
В завершение пресс-конференции руководители подразделений поблагодарили общественность Славянска за информацию о работе незаконных игровых заведений и пообещали, что все сообщаемые гражданами факты обязательно будут проверены.
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В Славянске, как и по всей Донецкой области, 5 декабря началась активная фаза борьбы с нелегальным игровым бизнесом. Об этом на пресс-конференции 12 декабря рассказали начальник Славянского ГО Сергей Алешин и руководитель городской прокуратуры Владимир Шилов.