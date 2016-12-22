Мэр Славянска не считает себя виновным в сепаратизме

Славянцев, интересующихся местной политикой, всколыхнула новость о том, что против мэра города Вадима Ляха потребовали открыть уголовное расследование «за сепаратизм». С таким заявлением к главе СБУ Василию Грицаку обратился народный депутат Украины Виталий Куприй. Кроме Ляха, нардеп обвиняет семь депутатов городского совета прошлого созыва. В список попали Виктор Воропаев, Валентина Ларина, Владимир Степанов, Николай Адейкин, Юрий Иванов, Владимир Иваненко и Вячеслав Загоруйко.

Виталий Куприй сообщает, что нынешний городской голова Славянска, будучи депутатом местного совета, на сессии 28 апреля 2014 года (то есть после захвата города) «был инициатором и вместе с другими депутатами лично голосовал за создание незаконного вооруженного военизированного формирования «Славянская народная дружина». Это формирование в дальнейшем стало частью «ДНР», принимало участие в захвате города, его государственных зданий и сооружений, убийствах, пытках и грабежах мирных жителей». Также нардеп настаивает на том, что следствием «Славянской народной дружины» стали убийства мирных граждан, депутатов и военнослужащих Украины. Среди обвинений — голосование «за референдум о независимости ДНР», что «фактически является изменением государственной границы Украины и нарушением Конституции».

Основываясь на вышесказанном Виталий Куприй требует немедленно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и поручить их рассмотрение СБУ.

На следующий день после публикации этого заявления в местных СМИ Вадим Лях собрал пресс-конференцию, где заявил, что не получал подозрений в рамках уголовного производства в деле о сепаратизме.

Официальных документов на руках у меня нет. Есть только обращение нардепа в СБУ, о котором я узнал из интернета. Информацию никто мне не предоставлял, каких-то подозрений официально на сегодняшний день я не получал, - сказал мэр Славянска 9 декабря.

Заявление парламентария Вадим Лях расценивает как пиар и начало избирательной кампании в Верховную Раду.

По всей видимости, предвыборный процесс уже начался. Кто такой депутат Куприй, не знаю ни я, ни, наверное, вы. Ничем, кроме пиара, это назвать не могу. Все проверки, которые могли состояться, уже состоялись. Вы знаете, что было уголовное производство, и были опрошены десятки свидетелей», - комментирует городской голова.

Странным называет мэр и список указанных в заявлении депутатов. По его мнению, этот список доказывает лишь то, что с реалиями Славянска Куприй не знаком. Действительно, среди перечисленных местных избранников значатся как люди, которые находятся «в бегах», так и те, кто, выиграв выборы, вновь исполняют обязанности депутата. По большому счету, если бы подобный список составляли люди, «варящиеся» в проблемах города, он явно был бы иным.

Депутатов, которые действительно поддерживали «ДНР», на сегодня в городе нет. Те, кто остались, не чувствуют за собой вины, продолжают работать и готовы отстаивать свою правоту, - считает Вадим Лях.

По его словам, происходящее может быть частью нашумевшего плана «Шатун».

Это может быть рассчитано даже не на меня, а на президента, потому что он не принимает никаких мер по данному заявлению. Возможно, кому-то не нравится, что в городе спокойная атмосфера, - говорит мэр.

Наша справка

Виталий Куприй родился в 1973 году в Днепродзержинске. По специальности экономист и магистр делового администрирования. С 1995 по 2006 годы успешно занимался бизнесом (строительство, торговля, реклама). Увлекается философией и психологией, публикует научные работы. Старший лейтенант запаса Вооруженных сил Украины. В 2008 году баллотировался на пост мэра Днепродзержинска. С ноября 2014 года - народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Избрался по мажоритарному округу от БПП. Весной 2015 года покинул фракцию, сейчас является внефракционным депутатом. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Член МДО «Депутатский контроль».