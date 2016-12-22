Депутатом меньше, фракцией больше: изменения в Славянском районном совете

С высокого старта

Практически без обсуждений утвердили депутаты отчеты руководителя Славянской городской прокуратуры Владимира Шилова о борьбе с преступностью и начальника финансового управления райгосадминистрации Ирины Петровой об изменениях в районном бюджете-2016. Сбои начались на третьем вопросе - об утверждении Программы развития и поддержки КП «Трудовой архив» на 2017 год. Как объяснил директор предприятия Анатолий Труш, после увеличения «минималки» на зарплату работникам и коммунальные платежи архив придется дофинансировать на сумму свыше 200 тыс. грн. Депутаты просьбу не поддержали, аргументировав это тем, что директор КП игнорирует рекомендации профильных депутатских комиссий, и расчеты выполнены неправильно. В итоге рассмотрение документа в переработанном виде отложили до следующей сессии.

Скандальный ремонт

Больше всего прений возникло между депутатами при согласовании вопроса о проведении капитального ремонта в одном из помещений дома № 37 на ул. Васильевской (Октябрьской Революции). Для понимания ситуации поясним, что здание пребывает в ведении районного совета как объект коммунальной собственности. Комнаты в этом здании сдаются в аренду - частным лицам и коммунальным предприятиям. Одним из них является КП «Управление капитального строительства» Славянского районного совета, которое арендует здесь комнату. Помещение приходит в негодность, констатирует директор райУКСа Юрий Негрей, и просит депутатов согласовать проведение в нем капитального ремонта. Текущего ремонта недостаточно - иначе и за согласованием по закону обращаться бы не пришлось.

Простой, казалось бы, вопрос, породил много разногласий. Часть депутатов «чисто гипотетически» предположила, что предлагаемое решение может дать арендатору приоритеты в приватизации помещения. Оппонирующая им группа убеждала, что коммунальное предприятие приватизировать коммунальную же собственность не имеет права по уставу. После множества полунамеков, недомолвок и иносказаний капремонт так и не согласовали.

Нерезиновый регламент

Самый масштабный блок сессионной повестки дня составили вопросы утверждения технической документации денежной оценки земельных участков, используемых фермерскими хозяйствами для сельхозпроизводства. Таких проектов решений набралось 48, по каждому пришлось голосовать отдельно. Ничего не поделаешь - процедура требует.

В завершающей части заседания районный совет рассмотрел два внутренних вопроса. Во-первых, депкорпус единодушно проголосовал за досрочное прекращение депутатских полномочий Владимира Дедова - на основании его собственного заявления. Кроме того, депутаты утвердили создание в составе районного совета новой фракции - «Женщины за мир». В данную фракционную группу вошли четыре местных избранницы.