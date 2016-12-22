Повышение тарифов, сланцевый газ, ремонт больниц: о чем мэр Славянска говорил с ветеранами

В минувшую пятницу, 9 декабря, Вадим Лях провел встречу с активом городского совета ветеранов войны и труда. Мэр Славянска коснулся итогов своей работы за год и ответил на вопросы, которые волнуют представителей старшего поколения.

ОБ УСПЕХАХ И НЕУДАЧАХ

В числе главных достижений мэр упомянул большое количество заасфальтированных придомовых дорог. Он напомнил, что ремонт проводился исключительно за счет средств местного бюджета, и пообещал, что весной следующего года работа в данном направлении продолжится.

Также Вадим Лях заверил, что капитальным ремонтом будут охвачены 90% всех медицинских учреждений города. Для этого уже имеется проектно-сметная документация и необходимое финансирование. В частности, через две недели должен закончиться ремонт двух этажей в обновленной железнодорожной больнице.

К числу неудач городской голова отнес затянувшийся процесс возврата в городскую собственность Дворца культуры им. Ленина. По его словам, в настоящее время идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы на решение Славянского горрайонного суда, который отменил решение горсовета о приобретении объекта недвижимости по иску общественных организаций. Тем не менее, мэр выразил надежду на исход дела в пользу властей.

Еще одним провалом Вадим Лях назвал нерешенный жилищный вопрос 27-ми славянских семей, которые лишились крова на улицах Донской и Нарвской в результате боевых действий летом 2014 года. По его словам, препятствием стали юридические нестыковки, хотя финансовая возможность для этого есть. Приобрести отремонтированный многоквартирный дом в микрорайоне Масложир не получилось ввиду того, что жилье является кооперативным. Недострой на Торской, напротив молокозавода, продается как стройматериалы. В обоих случаях совершение сделок за деньги городского бюджета недопустимо.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Именно так можно сформулировать суть предложения, озвученного мэром в контексте возможного роста тарифов в связи с двукратным повышением минимальной зарплаты с 1 января 2017 года. Вадим Лях считает, что номинальный рост благосостояния неминуемо спровоцирует подорожание цен и услуг, в частности на проезд в городском электротранспорте.

Чтобы минимизировать повышение расценок и нагрузку на местный бюджет, откуда перевозчикам выплачиваются компенсации за перевозку льготников, мэр предложил дать троллейбусному управлению возможность зарабатывать на жизнь как можно больше. А именно: чтобы пенсионеры без особой надобности не штурмовали троллейбусы в утренние часы пик, когда салоны наполняются платежеспособными пассажирами. По мнению Вадима Ляха, если позволяет время, пожилые люди могут поехать по своим делам и попозже. Разумеется, это не касается неотложных моментов, например, визита к врачу.

По данным мэра, в качестве компенсации затрат на перевозку льготных категорий пассажиров троллейбусное управление получило в текущем году из городского бюджета 7 миллионов гривен, автоперевозчики – 1,8 миллиона.

БУДЕТ ЛИ В СЛАВЯНСКЕ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ

Одна из представительниц совета ветеранов поинтересовалась у мэра судьбой проекта по добыче сланцевого газа, который активно обсуждался в городе несколько лет назад. По ее словам, в последнее время скандальная тема вновь на слуху.

Комментируя вопрос, Вадим Лях сообщил, что никаких официальных запросов от потенциальных разработчиков месторождений сланцевого газа в адрес местных властей не было.

«Ни в городской совет, ни к депутатскому корпусу никаких обращений за разрешением не поступало. Давайте на этом поставим точку. Муссировать эту тему не стоит», - заявил градоначальник.

МЭР ИЩЕТ СОВЕТНИКА ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ

Вадим Лях попросил предоставить на его рассмотрение кандидатуру помощника-консультанта по вопросам работы с ветеранскими организациями. Помощник по работе с организациями инвалидов у мэра уже есть — ею стала глава профильной городской ассоциации Лариса Фиртич. Еще один советник, кандидатура которого пока неизвестна, будет консультировать мэра по вопросам работы с молодежью.