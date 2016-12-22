 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Повышение тарифов, сланцевый газ, ремонт больниц: о чем мэр Славянска говорил с ветеранами

Антон Скворцов
14 декабря 2016 Просмотров: 326 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувшую пятницу, 9 декабря, Вадим Лях провел встречу с активом городского совета ветеранов войны и труда. Мэр Славянска коснулся итогов своей работы за год и ответил на вопросы, которые волнуют представителей старшего поколения.

ОБ УСПЕХАХ И НЕУДАЧАХ 

В числе главных достижений мэр упомянул большое количество заасфальтированных придомовых дорог. Он напомнил, что ремонт проводился исключительно за счет средств местного бюджета, и пообещал, что весной следующего года работа в данном направлении продолжится. 

Также Вадим Лях заверил, что капитальным ремонтом будут охвачены 90% всех медицинских учреждений города. Для этого уже имеется проектно-сметная документация и необходимое финансирование. В частности, через две недели должен закончиться ремонт двух этажей в обновленной железнодорожной больнице. 

К числу неудач городской голова отнес затянувшийся процесс возврата в городскую собственность Дворца культуры им. Ленина. По его словам, в настоящее время идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы на решение Славянского горрайонного суда, который отменил решение горсовета о приобретении объекта недвижимости по иску общественных организаций. Тем не менее, мэр выразил надежду на исход дела в пользу властей. 

Еще одним провалом Вадим Лях назвал нерешенный жилищный вопрос 27-ми славянских семей, которые лишились крова на улицах Донской и Нарвской в результате боевых действий летом 2014 года. По его словам, препятствием стали юридические нестыковки, хотя финансовая возможность для этого есть. Приобрести отремонтированный многоквартирный дом в микрорайоне Масложир не получилось ввиду того, что жилье является кооперативным. Недострой на Торской, напротив молокозавода, продается как стройматериалы. В обоих случаях совершение сделок за деньги городского бюджета недопустимо. 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Именно так можно сформулировать суть предложения, озвученного мэром в контексте возможного роста тарифов в связи с двукратным повышением минимальной зарплаты с 1 января 2017 года. Вадим Лях считает, что номинальный рост благосостояния неминуемо спровоцирует подорожание цен и услуг, в частности на проезд в городском электротранспорте. 

Чтобы минимизировать повышение расценок и нагрузку на местный бюджет, откуда перевозчикам выплачиваются компенсации за перевозку льготников, мэр предложил дать троллейбусному управлению возможность зарабатывать на жизнь как можно больше. А именно: чтобы пенсионеры без особой надобности не штурмовали троллейбусы в утренние часы пик, когда салоны наполняются платежеспособными пассажирами. По мнению Вадима Ляха, если позволяет время, пожилые люди могут поехать по своим делам и попозже. Разумеется, это не касается неотложных моментов, например, визита к врачу.  

По данным мэра, в качестве компенсации затрат на перевозку льготных категорий пассажиров троллейбусное управление получило в текущем году из городского бюджета 7 миллионов гривен, автоперевозчики – 1,8 миллиона.  

БУДЕТ ЛИ В СЛАВЯНСКЕ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ

Одна из представительниц совета ветеранов поинтересовалась у мэра судьбой проекта по добыче сланцевого газа, который активно обсуждался в городе несколько лет назад. По ее словам, в последнее время скандальная тема вновь на слуху.      

Комментируя вопрос, Вадим Лях сообщил, что никаких официальных запросов от потенциальных разработчиков месторождений сланцевого газа в адрес местных властей не было.

 «Ни в городской совет, ни к депутатскому корпусу никаких обращений за разрешением не поступало. Давайте на этом поставим точку. Муссировать эту тему не стоит», - заявил градоначальник.  

МЭР ИЩЕТ СОВЕТНИКА ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 

Вадим Лях попросил предоставить на его рассмотрение кандидатуру помощника-консультанта по вопросам работы с ветеранскими организациями. Помощник по работе с организациями инвалидов у мэра уже есть — ею стала глава профильной городской ассоциации Лариса Фиртич. Еще один советник, кандидатура которого пока неизвестна, будет консультировать мэра по вопросам работы с молодежью.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

— 21 декабря 2016 —

Возле памятника воинам-интернационалистам снова появились лавочки. Напомним, что старые лавочки, распилив предварительно брусья, вывезли с территории сквера 27 ноября. Событие приобрело резонанс после того, как на внеочередной сессии горсовета депутат Виктор Винниченко назвал произошедшее вандализмом. Скандал оказался надуманным.

Читать далее ⇒

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

— 21 декабря 2016 —

Первые выборы в Николаевскую объединенную территориальную громаду состоялись 18 декабря. Кроме Николаевки, в них участвовали Никоноровка, Рай-Александровка и Малиновка.

Читать далее ⇒

В Славянске зажглась новогодняя елка

— 21 декабря 2016 —

В Славянске состоялось торжественное открытие новогодней елки на центральной площади. По традиции, событие приурочили ко Дню святого Николая — 19 декабря.

Читать далее ⇒

Прошло 3 года: Славянский рагс дождался обещанного ремонта

— 20 декабря 2016 —

После затянувшегося капитального ремонта большой зал торжественных церемоний Славянского рагса наконец приобрел подобающий атмосфере интерьер. Открытие обновленного зала состоялось 17 декабря.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Повышение тарифов, сланцевый газ, ремонт больниц: о чем мэр Славянска говорил с ветеранами»

В минувшую пятницу, 9 декабря, Вадим Лях провел встречу с активом городского совета ветеранов войны и труда. Мэр Славянска коснулся итогов своей работы за год и ответил на вопросы, которые волнуют представителей старшего поколения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

С долгами по субсидиям вновь обещают рассчитаться

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плотские извращения

Легкие на подъем

Одеревенение

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Все могут короли

Первенство Славянска по спортивной гимнастике

Учебно-аттестационный сбор по каратэ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Как в библиотеке святого Николая встречали

Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

Плотские извращения

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

21 декабря 2016

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top