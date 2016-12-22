Мэр хочет быть свидетелем на свадьбе

Зал бракосочетаний откроется 17 декабря

Один из них касался открытия после ремонта городского рагса. На сегодняшний день в зале торжеств осталось лишь докупить шторы. Как будет выглядеть обновленное помещение, Вадим Лях не признался. Однако заверил, что первая брачная церемония запланирована на 17 декабря. Мэр даже выявил готовность стать свидетелем на торжественной росписи, которая пройдет в этот день и предложил будущим молодоженам обращаться к нему по этому поводу.

По его словам, в день открытия реконструированного зала для бракосочетаний всех посетителей рагса ждут приятные сюрпризы от общественных организаций.

«Вилла «Мария»: отдать нельзя оставить

К сожалению, в вопрос с «Виллой «Мария» подобной ясности городской голова не внес. Напомним, что здание, являющееся памятником архитектуры, отдано в аренду православной церкви МП на 49 лет. Сейчас муссируется вопрос о возвращении «Виллы» в коммунальную собственность города, поскольку ремонт, который проводится арендатором, может лишить здание его уникальности.

По словам Вадима Ляха, он провел разговор о «Вилле «Мария» с отцом Николаем, но к консенсусу стороны не пришли.

- Нужно выехать на место и посмотреть, что делается в здании. После этого можно вести более предметный разговор, - сказал мэр.

Он также добавил, что речь о возвращении виллы в собственность города может зайти лишь в том случае, если появится спонсор, готовый оплатить ремонт, поскольку у местного бюджета таких денег нет.

С другой стороны, как говорят специалисты, инвестор не появится, пока здание не будет принадлежать городу. Поскольку вкладывать средства в арендуемое помещение никто не захочет.

Кто будет руководить парком

В руководстве Шелковичного парка могут произойти кадровые изменения. Об этом заявил городской голова Вадим Лях. По его словам, руководить парком должен менеджер, тогда как сегодняшний директор, является «хорошим завхозом».

- Буду делать кадровые выводы, - сказал мэр.