В Николаевке наконец сформировали участковые комиссии

|14 декабря 2016
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В Славянске 13 декабря состоялось первое заседание обновленной районной территориальной избирательной комиссии.
Напомним, что ее первый состав был распущен, а новый сформирован накануне — 12 декабря. Председателем ТИК стала Елена Гайдар. Согласно документам, она является жительницей села Малиновка.
Отметим, что предыдущий председатель Роман Зенов присутствовал на заседании в качестве журналиста издания «Знамя индустрии».
Заседание началось с принятия присяги 18 новыми членами ТИК. Потом перешли непосредственно к повестке дня. На ней стоял один вопрос - жеребьевка и формирование участковых комиссий. Этот процесс продолжался более 5 часов. Заседание окончилось в 23:30.
14 декабря сформированные УИК должны быть приведены к присяге и участковые комиссии смогут наконец начать работу. Как они справятся со своей задачей до 18 числа, когда состоятся выборы, остается только догадываться.
При этом на один участок в Николаевке приходится несколько округов. То есть людям, которые придут голосовать, выдадут два бюллетеня: по избранию головы громады и депутатов. Второй бюллетень для каждого округа разный. Смогут ли за оставшиеся дни новые члены УИК разобраться в системе и ничего не напутать, мы узнаем уже на следующей неделе.
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В Славянске 13 декабря состоялось первое заседание обновленной районной территориальной избирательной комиссии.