Шаповалова отстранили, Вербицкий ушел на больничный

Речь, в частности, идет о задержании заместителя городского головы Славянска Игоря Шаповалова и о конфликте, возникшем на одном из блокпостов между сотрудниками нацполиции и работником городской прокуратуры Игорем Вербицким.

Напомним, что Игоря Шаповалова оперативники СБУ задержали вечером 15 ноября в его рабочем кабинете в момент получения взятки в размере 150 тыс. грн. По информации Владимира Шилова, на сегодняшний день подозреваемый в получении неправомерной выгоды чиновник отстранен от занимаемой должности. Следственные действия по данному факту продолжаются.

Второй эпизод произошел 8 ноября на одном из блокпостов, где наряд остановил для стандартной проверки автомобиль «Мазда», за рулем которого был временно исполняющий обязанности зампркурора Славянска Игорь Вербицкий. Заподозрив водителя в алкогольном опьянении, правоохранители попросили его выйти из машины, после чего подозреваемый попытался скрыться. Для его задержания силовикам пришлось использовать огнестрельное оружие.

Как сообщил прессе прокурор Владимир Шилов, служебное расследование в отношении Вербицкого приостановлено, так как в данный момент он пребывает на больничном.