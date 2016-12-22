|14 декабря 2016
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На проходившей 12 декабря пресс-конференции журналисты попросили руководителя Славянской городской прокуратуры Владимира Шилова прокомментировать два резонансных случая, вызвавших повышенный общественный интерес.
Речь, в частности, идет о задержании заместителя городского головы Славянска Игоря Шаповалова и о конфликте, возникшем на одном из блокпостов между сотрудниками нацполиции и работником городской прокуратуры Игорем Вербицким.
Напомним, что Игоря Шаповалова оперативники СБУ задержали вечером 15 ноября в его рабочем кабинете в момент получения взятки в размере 150 тыс. грн. По информации Владимира Шилова, на сегодняшний день подозреваемый в получении неправомерной выгоды чиновник отстранен от занимаемой должности. Следственные действия по данному факту продолжаются.
Второй эпизод произошел 8 ноября на одном из блокпостов, где наряд остановил для стандартной проверки автомобиль «Мазда», за рулем которого был временно исполняющий обязанности зампркурора Славянска Игорь Вербицкий. Заподозрив водителя в алкогольном опьянении, правоохранители попросили его выйти из машины, после чего подозреваемый попытался скрыться. Для его задержания силовикам пришлось использовать огнестрельное оружие.
Как сообщил прессе прокурор Владимир Шилов, служебное расследование в отношении Вербицкого приостановлено, так как в данный момент он пребывает на больничном.
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Комментарии к статье «Шаповалова отстранили, Вербицкий ушел на больничный»
На проходившей 12 декабря пресс-конференции журналисты попросили руководителя Славянской городской прокуратуры Владимира Шилова прокомментировать два резонансных случая, вызвавших повышенный общественный интерес.