В Славянске обещают установить пять площадок для воркаута

В 2017 году в Славянске планируется создание пяти новых спортивных площадок с тренажерами для занятий спортом на открытом воздухе (так называемого воркаута).

Об этом на заседании исполкома 7 декабря в ходе отчета о выполнении Программы развития физкультуры и спорта в этом году и задачах на следующий сообщил начальник профильного отдела Александр Мищенко. По его словам, оплатить покупку пяти комплектов оборудования стоимостью 100 тысяч гривен каждый пообещала областная администрация. Монтировать площадки будут за счет городского бюджета.

Также в следующем году продолжится капитальный ремонт городской комплексной детско-юношеской спортивной школы на улице Вокзальной, 59. Очередной этап обновления предусматривает замену в основном зале старых деревянных полов на современное специальное покрытие, а также ремонт зала вольной борьбы.

В плавательном бассейне планируется строительство лифта-подъемника для инвалидов и установка современной системы очистки и дезинфекции воды без применения химических веществ и хлора. Разработка соответствующей проектной документации обошлась городскому бюджету в 80 тыс. гривен. Ожидается реконструкция стадиона «Химик» за счет средств областного бюджета и инвестиционных вложений.

«Кроме того, поставлена задача по созданию профильных смен в детском лагере «Лесная сказка» для воспитанников городских детско-юношеских спортшкол и спортивных клубов», - отметил Александр Мищенко.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА

В уходящем году славянские спортсмены приняли участие в шести чемпионатах мира, на которых завоевали 24 первых, 21 второе и 18 третьих мест, пяти чемпионатах Европы (18 первых, 10 вторых и 16 третьих мест), сорока всеукраинских соревнованиях (54 первых, 32 вторых и 49 третьих мест), а также 43 чемпионатах области (152 первых, 100 вторых и 62 третьих места).

Четверо спортсменов получили звания «Мастер спорта Украины», 46 стали кандидатами в мастера спорта, 24 спортсмена получили первый спортивный разряд, 85-ти присвоены II-й, III-й и детско-юношеские спортивные разряды.

С целью поддержки перспективной молодежи 18 спортсменов получают стипендии городского совета. Соответствующая сумма финансирования в нынешнем году составила 68,7 тысячи гривен.

Александр Мищенко подчеркнул, что, начиная с марта, размер стипендии был увеличен вдвое - со 150-ти до 360 гривен. В следующем году размер стипендии будет варьироваться от 400 до 1600 гривен.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, НО ЕГО ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ

Суммарные расходы местного бюджета на физкультурно-спортивную сферу в нынешнем году составили 7,4 млн. гривен. На содержание детско-юношеских спортшкол израсходовано 2,8 миллиона, спортивной базы (в частности, бассейна) - 2 миллиона, капремонт КДЮСШ - 1,3 миллиона, покупку спортивного инвентаря — 251 тысяча гривен.

На проведение городских спортивных мероприятий и участие славянских спортсменов в областных и национальных соревнованиях городской бюджет направил 147,2 тыс. гривен. Мищенко подчеркнул, что данная сумма более чем вдвое превышает прошлогоднюю (в 2015 году расходы составили 60 тысяч), однако остается крайне недостаточной. По его подсчетам, на эти цели необходимо не менее 350-400 тысяч в год.