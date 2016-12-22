Новогодняя елка готова к открытию

Монтаж главной городской елки на центральной площади Славянска завершен. В этом году искусственную конструкцию установили в пятый раз.

Как и в предыдущие годы, собирали и наряжали ее сотрудники коммунального предприятия «Наружное освещение». Весь процесс занял неделю.

По сложившейся традиции, торжественное открытие новогоднего символа состоится в День святого Николая, который отмечается в понедельник, 19 декабря. Начало праздника запланировано на 15:00.

Напомним, что в этом году на приобретение новых гирлянд из городского бюджета было выделено 160 тысяч гривен. По словам начальника отдела культуры Марины Олейник, они уже получены и переданы «Наружному освещению». Кроме главной елки и живых елей возле исполкома, дополнительная иллюминация украсит сцену и другие вечнозеленые деревья по всему периметру площади.