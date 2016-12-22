Ясли-сад «Золотая рыбка» прошел государственную аттестацию

В детском саду №54 «Золотая рыбка» завершилась государственная аттестация. По ее итогам дошкольное учреждение признали соответствующим государственным стандартам.

Аттестация проходила с 28 ноября по 9 декабря. В течение двух недель комиссия в составе представителей гороо, профсоюза работников образования, руководителей дошкольных учреждений города и родительского комитета изучала качество работы коллектива и условия функционирования «Золотой рыбки». Руководитель и методическая служба детского сада презентовали опыт работы учреждения за 10 лет, которые прошли с момента предыдущей аттестации, а педагоги ознакомили гостей с условиями воспитания и обучения дошкольников.

Комиссия отметила, что в детском саду созданы все необходимые условия для всестороннего развития, сохранения и укрепления здоровья малышей. Благодаря совместным усилиям педагогов и родителей дети обеспечены современными игрушками и дидактическими пособиями, функциональной мебелью и спортивным инвентарем.

В «Золотой рыбке» работают 12 групп, которые посещают 230 детей. Четыре группы предназначены для детей с нарушениями речи.

Формирование у воспитанников экологической культуры, сознательного и бережного отношения к окружающей среде - одно из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения. Дети постоянно участвуют в природоохранных акциях, экологических проектах, занимаются поисково-исследовательской деятельностью в природных зонах родного края.