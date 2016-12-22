Когда в Славянске подорожает вывоз мусора

|15 декабря 2016
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Новые тарифы на вывоз мусора будут введены в действие не ранее февраля следующего года.
Об этом сообщил директор КАТП Константин Водопьянов. По его словам, экономисты уже подсчитали, во сколько выльется транспортировка ТБО на краматорский региональный полигон после закрытия славянской свалки, и на сколько в связи с этим поднимется тариф для населения. Для многоквартирных домов новые расценки составят 12,3 грн. с человека (сейчас – 7,59), для частного сектора - 13,5 грн. (сейчас – 8,05 грн.).
Вопрос в том, объясняет Водопьянов, что новая стоимость услуги рассчитывалась, исходя из размера минимальной зарплаты в 1600 гривен. Однако, как известно, с нового года «минималка» увеличивается вдвое. Как это отразится на экономике предприятия, руководитель пока не знает, но, по всей видимости, тариф придется пересматривать снова.
Также директор КАТП поделился, что договор с краматорским региональным полигоном на прием мусора из Славянска уже заключен. Более того – ТБО уже возят под Краматорск небольшими партиями в плане эксперимента. Полномасштабное же изменение логистической цепочки произойдет после закрытия славянского полигона. Ожидается, что свалка перестанет функционировать с 1 января 2017 года.
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Новые тарифы на вывоз мусора будут введены в действие не ранее февраля следующего года.