Когда в Славянске подорожает вывоз мусора

Об этом сообщил директор КАТП Константин Водопьянов. По его словам, экономисты уже подсчитали, во сколько выльется транспортировка ТБО на краматорский региональный полигон после закрытия славянской свалки, и на сколько в связи с этим поднимется тариф для населения. Для многоквартирных домов новые расценки составят 12,3 грн. с человека (сейчас – 7,59), для частного сектора - 13,5 грн. (сейчас – 8,05 грн.).

Вопрос в том, объясняет Водопьянов, что новая стоимость услуги рассчитывалась, исходя из размера минимальной зарплаты в 1600 гривен. Однако, как известно, с нового года «минималка» увеличивается вдвое. Как это отразится на экономике предприятия, руководитель пока не знает, но, по всей видимости, тариф придется пересматривать снова.

Также директор КАТП поделился, что договор с краматорским региональным полигоном на прием мусора из Славянска уже заключен. Более того – ТБО уже возят под Краматорск небольшими партиями в плане эксперимента. Полномасштабное же изменение логистической цепочки произойдет после закрытия славянского полигона. Ожидается, что свалка перестанет функционировать с 1 января 2017 года.