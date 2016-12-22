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Фотофакт

Открытие елки: как это было

В Славянске начали строить бюветы

Антон Скворцов
15 декабря 2016 Просмотров: 405 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске началось строительство бюветов для обеспечения горожан технической водой на случай аварийных ситуаций. Недавно одна из скважин была пробурена между домами №3 и №5 на улице Ярослава Мудрого (Урицкого).

Как рассказал начальник УЖКХ Андрей Чичкан, теперь на трубе предстоит установить насос, а сам бювет благоустроить: выложить площадку плиткой, установить скамейку и навес. По плану, все это должно быть сделано до конца нынешнего года. Работы выполняет краматорские предприятие «Изыскатель». 

Напомним, что бюветы также будут построены на улицах Свободы, 5, Королева, 27 и Светлодарской (Чубаря), 14.

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Комментарии к статье «В Славянске начали строить бюветы»

В Славянске началось строительство бюветов для обеспечения горожан технической водой на случай аварийных ситуаций. Недавно одна из скважин была пробурена между домами №3 и №5 на улице Ярослава Мудрого (Урицкого).

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