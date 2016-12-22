В Славянске начали строить бюветы

В Славянске началось строительство бюветов для обеспечения горожан технической водой на случай аварийных ситуаций. Недавно одна из скважин была пробурена между домами №3 и №5 на улице Ярослава Мудрого (Урицкого).

Как рассказал начальник УЖКХ Андрей Чичкан, теперь на трубе предстоит установить насос, а сам бювет благоустроить: выложить площадку плиткой, установить скамейку и навес. По плану, все это должно быть сделано до конца нынешнего года. Работы выполняет краматорские предприятие «Изыскатель».

Напомним, что бюветы также будут построены на улицах Свободы, 5, Королева, 27 и Светлодарской (Чубаря), 14.