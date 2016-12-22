У мэра появился заместитель по доступности

Декабрьское заседание комитета по доступности проходило в Славянске в праздничной атмосфере. На него были приглашены все зарегистрированные в городе руководители обществ инвалидов. Городской голова Вадим Лях, присутствовавший на мероприятии, поздравил людей с ограниченными физическими возможностями с прошедшим праздником и внес коррективы в повестку дня.

Одним из вопросов, который рассматривался на заседании, стало внесение изменений в состав комитета. Всего он насчитывал 20 членов. Теперь к ним добавились представители еще двух организаций — инвалидов и волонтеров.

Отдельно обсудили изменения в руководящем составе комитета доступности. Его председателем вместо Игоря Шаповалова стал Дмитрий Сиваш. Эту норму мэр назвал протокольной, поскольку, согласно положению, руководит комитетом профильный зам по ЖКХ. Заместителем председателя вместо Виталия Кияшко стал и. о. Главного архитектора города Александр Пахомов. Кандидатуру второго заместителя — Ларисы Фиртич — менять не стали. Неизменным осталась и секретарь комитета Елена Бабий.

В качестве дополнения мэр Славянска ввел должность своего помощника-консультанта по вопросам людей с ограниченными возможностями. Предложение Вадима Ляха, чтобы эту должность заняла Лариса Фиртич, было поддержано собравшимися единогласно. Помощник будет работать на общественных началах, зарплата за это ему не полагается. По словам мэра, такие же помощники появятся у него для лучшего взаимодействия с ветеранами и молодежью. Кто займет эти посты, объявлено не было.

Покончив с кадровыми вопросами, перешли к насущным проблемам доступности территории города для маломобильных групп населения. Сначала городские власти отчитались о том, какие задания в этом разрезе запланированы на следующий год. Как выяснилось, планируется убрать 8 бордюров на пешеходных переходах, чтобы их могли преодолеть инвалиды-колясочники. Также город намерен приобрести еще три низкопольных троллейбуса и 6 автобусов, которые могут перевозить колясочников. В планах — строительство специального лифта в бассейне и оборудование туалета для людей с инвалидностью в ООШ №13, которая будет опорной.

Изменения коснутся и амбулатории №7 (поликлиники в мкр-не Химик). Славянцы с инвалидностью неоднократно обращались к городским властям, с претензиями на то, что въехать в задние на инвалидной коляске практически невозможно. Как выяснилось, этот вопрос стоит на контроле в горздраве.

- Технически, из-за угла наклона, там невозможно построить пандус. Однако мы нашил выход. В помещении будет сделан дополнительный вход, который оборудуют пандусом. На это выделено 180 тыс. грн., - объяснила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

Также, по ее словам, все услуги людям с особыми потребностями будут оказывать на первом этаже.

В свою очередь, инвалиды с проблемами зрения посетовали на то, что говоря о маломобильных группах населения, обычно имеют в виду колясочников. Тогда как незрячие люди испытывают свои сложности.

- На дверях кабинетов в пенсионном фонде, УСЗН, исполкоме, поликлиниках, можно было бы сделать таблички с азбукой Брайля, - предложил председатель Славянского УТОС Александр Ткаченко.

Еще одной проблемой этой категории инвалидов является тротуар с открытыми люками на ул. Торской (Коммунаров), где распложен УТОС.

Мэр пообещал обеспечить кабинеты табличками и найти средства на ремонт тротуара.

Важной проблемой оказались и реабилитационные карты, которые заполняют люди с особыми потребностями, чтобы получить предметы реабилитации. К таковым относятся как инвалидные коляски, ортопедическая обувь, так и специальные «говорящие» часы и плееры для слабовидящих. Данные средства должны выдаваться людям с инвалидностью бесплатно. Чтобы их получить, необходимо заполнить документы в Краматорске, где сейчас находится областное общество инвалидов. Добраться в соседний город маломобильным гражданам не так просто. Поэтому остро стал вопрос о выездных приемах, где славянцы могли бы пообщаться с представителями заводов-изготовителей и заполнить документы.

Это лишь малая доля проблем, которые поднимались на комитете доступности. Как они будут решаться, станет понятно на дальнейших заседаниях.