Ночной поезд до Киева стал отправляться позже

|15 декабря 2016
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Начиная с 11 декабря, Украина перешла на новый график движения поездов. Изменения в расписании коснулись и станции Славянск.
Так ночной поезд №126 Константиновка-Киев стал отправляться из Славянска в 22:02. Ранее время отправление поезда было в 21:32. Зато в столицу состав теперь прибывает раньше — в 8:56 вместо 9:13.
Добавим, что жители города оценили нововведение, скорее, негативно. По словам местных пассажиров, новый график движения неудобен для провожающих. «По работе часто езжу в Киев именно этим поездом. Обычно муж провожает меня и успевает на последнюю маршрутку на Артема. Теперь ему придется добираться до дома пешком либо на такси». «Раньше, собираясь на поезд, я не задумывалась, как добраться до вокзала — маршрутки еще ходили. А теперь придется выезжать из дома раньше, потому что непонятно, будет ли ходить общественный транспорт» - так отреагировали славянцы в соцсетях.
Жители города предлагают местным властям продлить график движения общественного транспорта. Причем, не только из-за изменения расписания поездов.
Стоит отметить, что среди нововведений, приготовленных «Укразаліницею» на 2016-2017 годы, появились новые направления движения поездов. Теперь круглогодично будут курсировать поезда №765/766 Киев - Херсон, №123/124 Запорожье - Ивано-Франковск, №131/132 Харьков - Львов, №129/130 Киев - Ужгород, 145/146 Киев - Измаил, №149/150 Киев - Ивано-Франковск, №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №719/720 Харьков — Винница. Также продлены маршруты поездов №747/748 Дарница - Тернополь (до Львова), №113/114 Харьков - Мукачево (до Ужгорода), №115/116 Харьков - Ивано-Франковск (до Черновцов) №232/231 Ивано-Франковск - Новоалексеевка (до Геническа).
По словам замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения "Укрзализниці" Александра Красноштана, в разработке нового графика движения участвовали как работники предприятия, так и активисты. «Вместе мы делаем проезд для пассажиров удобнее», - сказал чиновник.
Однако мнение жителей Донецкой области учтено не было. Ни один поезд по-прежнему не связывает Донбасс с западом страны.
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Начиная с 11 декабря, Украина перешла на новый график движения поездов. Изменения в расписании коснулись и станции Славянск.