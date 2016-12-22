На Целинном неделю нет воды

|15 декабря 2016
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В редакцию «ТВ плюс» позвонила жительница микрорайона Целинный с сообщением о том, что в поселке уже неделю, начиная с 8 декабря, нет воды.
Собеседница, представившаяся Натальей, рассказала, что несколько раз обращалась в водоканал с соответствующим заявлением, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Подвоз воды, по ее словам, также не был организован. «Уже весь снег собрали в огородах, растапливаем, чтобы хоть туалет промыть», - возмущается она.
Эту проблему озвучил и городской голова Вадим Лях на аппаратном совещании 13 декабря. Гендиректор «Славгорводоканала» Андрей Кийко объяснил причину сложившейся ситуации низким уровнем воды, которая подается городу из накопительных резервуаров ОКП «Компания «Вода Донбасса» со стороны Северного микрорайона. По его словам, кроме Целинного, вода отсутствует также на верхних этажах домов в центральной части города. Он сообщил, что с «Водой Донбасса» ведутся переговоры о нормализации уровня в резервуарах, но, насколько удалось понять, не все идет гладко. Вадим Лях выразил готовность посодействовать руководству водоканала в решении вопроса.
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В редакцию «ТВ плюс» позвонила жительница микрорайона Целинный с сообщением о том, что в поселке уже неделю, начиная с 8 декабря, нет воды.