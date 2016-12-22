Центральный парк и бульвар Пушкина: новые перспективы

|20 декабря 2016
|Просмотров: 221
|
На пресс-конференции 15 декабря мэр Славянска презентовал новые проекты благоустройства центрального парка и бульвара Пушкина, которые город рассчитывает реализовать за счет средств экологического фонда областного бюджета.
Вадим Лях объяснил, что проект реконструкции парка создан в рамках концепции, разработанной киевской общественной организацией «Город-сад».
Он предусматривает строительство скейтодрома и еще одной детской площадки, футбольного поля с искусственным покрытием, реставрацию фасада летнего кинотеатра, обустройство трехъярусной клумбы и мощение участков тротуаров, не вошедших в проект «Города-сада». Планируется реанимировать колесо обозрения — в планах властей запустить его уже к лету следующего года.
Бездействующие аттракционы демонтируют и сдадут в металлолом. Поскольку денег на покупку новой аттракционной техники пока нет, освободившиеся площадки будут сдавать в аренду частным предпринимателям.
Финансировать проект обещает Донецкая облгосадминистрация — по словам городского головы, заявленная сумма варьируется от 15 до 20 миллионов гривен. Работы планируется начать весной, как только позволит погода. По мнению Вадима Ляха, при бесперебойном финансировании их возможно завершить за три-четыре месяца.
Еще один проект касается бульвара Пушкина — его власти намерены преобразить в комплексе с центральным парком, поскольку эти две территории являются смежными. Проект предполагает строительство арки со стороны улицы Лозановича, беседок, фонтана, детской площадки, а также реконструкцию аллеи Славы с применением антивандальных материалов. Сколько для этого потребуется денег, пока не подсчитывали.
Следующим объектом благоустройства, по словам градоначальника, должна стать лесопосадка в микрорайоне Артема.
— 21 декабря 2016 —
Возле памятника воинам-интернационалистам снова появились лавочки. Напомним, что старые лавочки, распилив предварительно брусья, вывезли с территории сквера 27 ноября. Событие приобрело резонанс после того, как на внеочередной сессии горсовета депутат Виктор Винниченко назвал произошедшее вандализмом. Скандал оказался надуманным.
— 21 декабря 2016 —
Первые выборы в Николаевскую объединенную территориальную громаду состоялись 18 декабря. Кроме Николаевки, в них участвовали Никоноровка, Рай-Александровка и Малиновка.
— 21 декабря 2016 —
В Славянске состоялось торжественное открытие новогодней елки на центральной площади. По традиции, событие приурочили ко Дню святого Николая — 19 декабря.
— 20 декабря 2016 —
После затянувшегося капитального ремонта большой зал торжественных церемоний Славянского рагса наконец приобрел подобающий атмосфере интерьер. Открытие обновленного зала состоялось 17 декабря.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Центральный парк и бульвар Пушкина: новые перспективы»
На пресс-конференции 15 декабря мэр Славянска презентовал новые проекты благоустройства центрального парка и бульвара Пушкина, которые город рассчитывает реализовать за счет средств экологического фонда областного бюджета.