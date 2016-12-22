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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Центральный парк и бульвар Пушкина: новые перспективы

Антон Скворцов
20 декабря 2016 Просмотров: 221 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам Вадима Ляха, бульвар Пушкина планируется преобразить в комплексе с центральным парком. Фото - Антон Скворцов.

На пресс-конференции 15 декабря мэр Славянска презентовал новые проекты благоустройства центрального парка и бульвара Пушкина, которые город рассчитывает реализовать за счет средств экологического фонда областного бюджета.

Вадим Лях объяснил, что проект реконструкции парка создан в рамках концепции, разработанной киевской общественной организацией «Город-сад».  

Он предусматривает строительство скейтодрома и еще одной детской площадки, футбольного поля с искусственным покрытием, реставрацию фасада летнего кинотеатра, обустройство трехъярусной клумбы и мощение участков тротуаров, не вошедших в проект «Города-сада». Планируется реанимировать колесо обозрения — в планах властей запустить его уже к лету следующего года. 

Бездействующие аттракционы демонтируют и сдадут в металлолом. Поскольку денег на покупку новой аттракционной техники пока нет, освободившиеся площадки будут сдавать в аренду частным предпринимателям. 

Финансировать проект обещает Донецкая облгосадминистрация — по словам городского головы, заявленная сумма варьируется от 15 до 20 миллионов гривен. Работы планируется начать весной, как только позволит погода. По мнению Вадима Ляха, при бесперебойном финансировании их возможно завершить за три-четыре месяца. 

Еще один проект касается бульвара Пушкина — его власти намерены преобразить в комплексе с центральным парком, поскольку эти две территории являются смежными. Проект предполагает строительство арки со стороны улицы Лозановича, беседок, фонтана, детской площадки, а также реконструкцию аллеи Славы с применением антивандальных материалов. Сколько для этого потребуется денег, пока не подсчитывали.   

Следующим объектом благоустройства, по словам градоначальника, должна стать лесопосадка в микрорайоне Артема.

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Комментарии к статье «Центральный парк и бульвар Пушкина: новые перспективы»

На пресс-конференции 15 декабря мэр Славянска презентовал новые проекты благоустройства центрального парка и бульвара Пушкина, которые город рассчитывает реализовать за счет средств экологического фонда областного бюджета.

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