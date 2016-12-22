До конца года в Славянске должны появиться четыре детские площадки

Начиная с 19 декабря, КП «Наружное освещение» приступило к установке детских площадок, которые были приобретены за счет городского бюджета.

Как сообщил директор предприятия Дмитрий Диденко, первой будет смонтирована площадка на улице Малогородской в Железнодорожном микрорайоне. В комплект входит горка, качели, карусель, скамейки и песочницы. Параллельно решается вопрос установки освещения и видеокамеры наружного наблюдения.

Еще три площадки установят на Черевковке, возле школы №7 в микрорайоне Восточном и на Славкурорте в районе ул. Степана Васильченко (Пионерской). Работы должны быть завершены до конца текущего года.