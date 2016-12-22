В Славянске зажглась новогодняя елка

В Славянске состоялось торжественное открытие новогодней елки на центральной площади. По традиции, событие приурочили ко Дню святого Николая — 19 декабря.

Праздник собрал несколько сотен зрителей, главными среди которых были, как и положено, дети. Силами городской администрации для них была организована концертно-развлекательная программа, в которой приняли участие воспитанники более ста творческих коллективов города.

Подарков для гостей праздника в этот раз не было. Напомним, в прошлом году из-за недостаточного количества сладких наборов на площади произошла давка, событие даже окрестили «славянская Ходынка». Определенные выводы из ситуации исполком, надо понимать, сделал.

«Праздник - понятие духовное, подарки - материальное. Мы приготовили подарок духовный, а задача родителей - приготовить подарок материальный», - говорит начальник отдела культуры Марина Олейник.

Между тем, она отметила, что в этом году праздник получился красочным, как никогда. Сцену украсили новым баннером, искусственными елками и гирляндами. Дополнительная иллюминация появилась и на деревьях по периметру площади.

Самые яркие моменты праздника мы собрали в сегодняшней рубрике «Фотофакт».