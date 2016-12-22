Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

|21 декабря 2016
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Первые выборы в Николаевскую объединенную территориальную громаду состоялись 18 декабря. Кроме Николаевки, в них участвовали Никоноровка, Рай-Александровка и Малиновка.
Несмотря на то, что всего на территории громады насчитывалось 9 участковых комиссий и 13 тыс. избирателей, на момент верстки номера официальные результаты волеизъявления граждан еще не объявили.
Как заверил председатель городской избирательной комиссии Игорь Балобин, результаты станут известны к вечеру 21 декабря.
Согласно данным, полученным из протоколов с мокрыми печатями, головой объединенной территориальной громады стала Елена Цыкунова. До этого она являлась секретарем городского совета и исполняла обязанности городского головы.
В совет объединенной громады, согласно данным протоколов, проходят «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Эта политическая сила является лидером избирательной кампании с результатом 39,7%. На втором месте — партия «Наш край», набравшая 26% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров «Оппоблок», получивший 18,7%. Также в совет попадает Аграрная партия, у нее 6,1% голосов.
Напомним, что эти данные являются предварительными и пока официально не подтверждены.
Отметим, что сами выборы прошли хоть и смелкими нарушениями, зафиксированными полицией, но без особых эксцессов. Зато предвыборный процесс оказался очень скандальным. 28 ноября был заменен председатель Славянской районной ТИК, новым председателем стал представитель «Оппоблока» Роман Зенов. Это привело к тому, что часть членов комиссии стала саботировать ее работу. В результате сейф, где находилась документация, Зенов вскрыл «болгаркой». Участковые комиссии, избранные до назначения Зенова, были признаны нелегитимными. Это привело к тому, что районная Тик утратила свои полномочия и была распущена. Новый состав ТИК был сформирован лишь 12 декабря. Ее возглавила Елена Гайдар. Участковые комиссии сформировали лишь 13 числа, за 5 дней до выборов.
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Комментарии к статье «Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены»
Первые выборы в Николаевскую объединенную территориальную громаду состоялись 18 декабря. Кроме Николаевки, в них участвовали Никоноровка, Рай-Александровка и Малиновка.