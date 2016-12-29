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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Славянск получил современную спецтехнику

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 10 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На покупку грейдера, мусороуборочной машины и автобуса из городского бюджета было потрачено 2 млн. 200 тысяч, 4 млн. 200 тысяч и 700 тысяч гривен соответственно. Фото - Антон Скворцов.
  • Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев осваивает управление мусороуборочным автомобилем. Фото - Антон Скворцов.

Коммунальные предприятия Славянска получили новую технику, приобретенную за счет средств городского бюджета в этом году. Машины выставили на всеобщее обозрение на центральной площади города перед началом пленарного заседания сессии горсовета утром 24 декабря.

«Водопонижению» достался грейдер «БШМ» и автомобиль-пылесос «Ford», а «Конторе похоронного обслуживания» - автобус «ПАЗ» для оказания ритуальных услуг. 

Отдельного внимания заслуживает пылесос — такой машины в коммунальном хозяйстве города ранее не было. Предназначена она, главным образом, для уборки прибордюрного мусора с дорог. Автоматизация процесса заменит труд десятков коммунальников, который теперь можно будет направить на другие задачи по благоустройству города.      

Происходит уборка следующим образом. Машина движется вдоль обочины, дисковые щетки сметают пыль в направлении жерла пылесоса, а тот втягивает ее в бункер. Чтобы пыль не поднималась в воздух, щетки увлажняются — для этой цели в автомобиле имеется специальный бак для воды. Для очистки труднодоступных мест сзади автомобиля имеется специальный шланг. За один раз автомобиль способен убрать с дороги 7 кубометров мусора. 

Механизмами водитель управляет из кабины, где для этого расположен отдельный пульт. Рабочее место оборудовано с комфортом: сиденья с подогревом, камеры внешнего обзора и даже магнитола. 

На сессии горсовета, последовавшей за демонстрацией техники, вопрос получил неожиданное продолжение. Известный активист Василий Хоменко, взяв слово, заметил, что автобус «ПАЗ» является машиной российского производства, и поинтересовался, насколько этот момент принципиален для городских властей. 

На это Вадим Лях объяснил, что все тендерные закупки осуществляются через систему «Прозоро». Победили в торгах киевские фирмы. «Российские не участвовали, не волнуйтесь», - ответил он, посоветовав адресовать вопрос о законности проведенных торгов Службе безопасности Украины.

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Комментарии к статье «Славянск получил современную спецтехнику»

Коммунальные предприятия Славянска получили новую технику, приобретенную за счет средств городского бюджета в этом году. Машины выставили на всеобщее обозрение на центральной площади города перед началом пленарного заседания сессии горсовета утром 24 декабря.

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