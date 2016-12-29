Славянск получил современную спецтехнику

|29 декабря 2016
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Коммунальные предприятия Славянска получили новую технику, приобретенную за счет средств городского бюджета в этом году. Машины выставили на всеобщее обозрение на центральной площади города перед началом пленарного заседания сессии горсовета утром 24 декабря.
«Водопонижению» достался грейдер «БШМ» и автомобиль-пылесос «Ford», а «Конторе похоронного обслуживания» - автобус «ПАЗ» для оказания ритуальных услуг.
Отдельного внимания заслуживает пылесос — такой машины в коммунальном хозяйстве города ранее не было. Предназначена она, главным образом, для уборки прибордюрного мусора с дорог. Автоматизация процесса заменит труд десятков коммунальников, который теперь можно будет направить на другие задачи по благоустройству города.
Происходит уборка следующим образом. Машина движется вдоль обочины, дисковые щетки сметают пыль в направлении жерла пылесоса, а тот втягивает ее в бункер. Чтобы пыль не поднималась в воздух, щетки увлажняются — для этой цели в автомобиле имеется специальный бак для воды. Для очистки труднодоступных мест сзади автомобиля имеется специальный шланг. За один раз автомобиль способен убрать с дороги 7 кубометров мусора.
Механизмами водитель управляет из кабины, где для этого расположен отдельный пульт. Рабочее место оборудовано с комфортом: сиденья с подогревом, камеры внешнего обзора и даже магнитола.
На сессии горсовета, последовавшей за демонстрацией техники, вопрос получил неожиданное продолжение. Известный активист Василий Хоменко, взяв слово, заметил, что автобус «ПАЗ» является машиной российского производства, и поинтересовался, насколько этот момент принципиален для городских властей.
На это Вадим Лях объяснил, что все тендерные закупки осуществляются через систему «Прозоро». Победили в торгах киевские фирмы. «Российские не участвовали, не волнуйтесь», - ответил он, посоветовав адресовать вопрос о законности проведенных торгов Службе безопасности Украины.
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Коммунальные предприятия Славянска получили новую технику, приобретенную за счет средств городского бюджета в этом году. Машины выставили на всеобщее обозрение на центральной площади города перед началом пленарного заседания сессии горсовета утром 24 декабря.