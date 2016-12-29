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Фотофакт

Славянск предновогодний

В четырех микрорайонах закончили обустройство детских площадок

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новую детскую площадку в Железнодорожном микрорайоне установили на месте старой. Фото - Антон Скворцов.

Работники КП «Наружное освещение» завершили установку четырех детских площадок, которые были приобретены за счет средств городского бюджета. 27 ноября городской голова Вадим Лях вместе с руководством коммунального предприятия и управления жилищно-коммунального хозяйства побывал на Малогородской улице Железнодорожного микрорайона, где была смонтирована одна из них.

Новое оборудование установили на том же месте, где до этого уже была детская площадка и от которой сохранились отдельные элементы. Участок огорожен сетчатым забором с воротами, которые местные жители будут запирать на ночь во избежание вандализма. Дополнительным элементом безопасности станет видеокамера, которую обещает установить «Наружное освещение». Для подсветки площадки в темное время суток на ближайшем фонарном столбе повесили светильник.

Еще три площадки были смонтированы в микрорайонах Восточный, Черевковка и Славкурорт. Оборудование одной детской площадки вместе с доставкой и монтажом обошлось в 45 тысяч гривен. 

Начальник КП «Наружное освещение» Дмитрий Диденко посетовал, что на одной из площадок детвора начала кататься, не дождавшись, пока бетон как следует застынет. В результате основание качели пошатнулось, и теперь ее придется устанавливать заново.   

Вадим Лях говорит, что в следующем году программа по установке детских площадок продолжится на территории многоэтажной застройки. На это из городского бюджета планируют направить миллион (!) гривен. Несложно подсчитать, что по нынешней цене этих денег хватит на 22 комплекта оборудования.

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Работники КП «Наружное освещение» завершили установку четырех детских площадок, которые были приобретены за счет средств городского бюджета. 27 ноября городской голова Вадим Лях вместе с руководством коммунального предприятия и управления жилищно-коммунального хозяйства побывал на Малогородской улице Железнодорожного микрорайона, где была смонтирована одна из них.

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