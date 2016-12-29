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Фотофакт

Славянск предновогодний

В школах Славянска открыли новые компьютерные классы

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Школа №10 получила 12 компьютеров. Это позволило открыть новый специализированный класс, который стал третьим по счету. Фото - Антон Скворцов.

В школах №1, №10 и педагогическом лицее 23 декабря состоялось торжественное открытие новых компьютерных классов. В мероприятиях принял участие городской голова Вадим Лях, профильный заместитель Юрий Подлесный и начальник отдела образования Игорь Рублевский.

Современная компьютерная техника в количестве 252 единиц и сопутствующая периферия были приобретены в этом году за счет средств городского бюджета. Ее получили все школы города, за исключением 13-й — власти рассчитывают, что об этом учебном заведении, на базе которого создается опорная школа, позаботится руководство области. 

По словам Вадима Ляха, создание дополнительных компьютерных классов даст возможность проводить уроки информатики на качественно новом уровне, что позволит достичь более высоких результатов в обучении.

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Комментарии к статье «В школах Славянска открыли новые компьютерные классы»

В школах №1, №10 и педагогическом лицее 23 декабря состоялось торжественное открытие новых компьютерных классов. В мероприятиях принял участие городской голова Вадим Лях, профильный заместитель Юрий Подлесный и начальник отдела образования Игорь Рублевский.

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