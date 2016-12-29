В школах Славянска открыли новые компьютерные классы

|29 декабря 2016
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В школах №1, №10 и педагогическом лицее 23 декабря состоялось торжественное открытие новых компьютерных классов. В мероприятиях принял участие городской голова Вадим Лях, профильный заместитель Юрий Подлесный и начальник отдела образования Игорь Рублевский.
Современная компьютерная техника в количестве 252 единиц и сопутствующая периферия были приобретены в этом году за счет средств городского бюджета. Ее получили все школы города, за исключением 13-й — власти рассчитывают, что об этом учебном заведении, на базе которого создается опорная школа, позаботится руководство области.
По словам Вадима Ляха, создание дополнительных компьютерных классов даст возможность проводить уроки информатики на качественно новом уровне, что позволит достичь более высоких результатов в обучении.
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В школах №1, №10 и педагогическом лицее 23 декабря состоялось торжественное открытие новых компьютерных классов. В мероприятиях принял участие городской голова Вадим Лях, профильный заместитель Юрий Подлесный и начальник отдела образования Игорь Рублевский.