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Фотофакт

Славянск предновогодний

В Славянске открылись бюветы

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях испытывает уличную колонку в районе дома №5 на улице Свободы. Фото - Антон Скворцов.

В центральных районах Славянска завершено строительство бюветов. 27 декабря городской голова Вадим Лях совместно с руководством управления жилищно-коммунального хозяйства испытал в действии водоразборную точку, которая находится в районе дома №5 на улице Свободы.

Бювет представляют собой скважину с установленным на ней ручным насосом, которая призвана обеспечить горожан водой в случае аварийных или плановых отключений центрального водоснабжения. Рядом с колонкой имеется скамейка с навесом. Она понадобиться, если за водой выстроится очередь. Такая ситуация вполне прогнозируема: как рассказал Вадим Лях, в 2017 году в Славянске ожидается масштабная замена водопроводных сетей за счет областной программы, что будет сопровождаться отключениями центрального водоснабжения. Возможно, на неопределенный срок. 

Как помним, решение о строительстве бюветов было принято после печального опыта прошлого года, когда из-за замены водовода в Северном микрорайоне значительная часть центра города оставалась без воды более двух недель. 

Кроме улицы Свободы, еще три бювета работают на улицах Королева, 27, Светлодарской (Чубаря), 14 и Ярослава Мудрого (Урицкого), 5. Глубина скважин — от 30 до 50 метров. На их обустройство городской бюджет потратил 420 тысяч гривен. Необходимо иметь в виду, что вода в бюветах техническая, то есть пить ее не рекомендуется.

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Комментарии к статье «В Славянске открылись бюветы»

В центральных районах Славянска завершено строительство бюветов. 27 декабря городской голова Вадим Лях совместно с руководством управления жилищно-коммунального хозяйства испытал в действии водоразборную точку, которая находится в районе дома №5 на улице Свободы.

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