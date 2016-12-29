В Славянске открылись бюветы

В центральных районах Славянска завершено строительство бюветов. 27 декабря городской голова Вадим Лях совместно с руководством управления жилищно-коммунального хозяйства испытал в действии водоразборную точку, которая находится в районе дома №5 на улице Свободы.

Бювет представляют собой скважину с установленным на ней ручным насосом, которая призвана обеспечить горожан водой в случае аварийных или плановых отключений центрального водоснабжения. Рядом с колонкой имеется скамейка с навесом. Она понадобиться, если за водой выстроится очередь. Такая ситуация вполне прогнозируема: как рассказал Вадим Лях, в 2017 году в Славянске ожидается масштабная замена водопроводных сетей за счет областной программы, что будет сопровождаться отключениями центрального водоснабжения. Возможно, на неопределенный срок.

Как помним, решение о строительстве бюветов было принято после печального опыта прошлого года, когда из-за замены водовода в Северном микрорайоне значительная часть центра города оставалась без воды более двух недель.

Кроме улицы Свободы, еще три бювета работают на улицах Королева, 27, Светлодарской (Чубаря), 14 и Ярослава Мудрого (Урицкого), 5. Глубина скважин — от 30 до 50 метров. На их обустройство городской бюджет потратил 420 тысяч гривен. Необходимо иметь в виду, что вода в бюветах техническая, то есть пить ее не рекомендуется.