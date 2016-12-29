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Фотофакт

Славянск предновогодний

Подача воды увеличилась

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Среднесуточная подача воды от КП «Компания «Вода Донбасса» на прошлой неделе составила 20 тысяч кубометров. По сравнению с предыдущим периодом, объем возрос на 400 «кубов».

Гендиректор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко объяснил увеличение расхода переводом повышающих насосных станций в многоэтажках центральных районов на круглосуточный режим работы.

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Комментарии к статье «Подача воды увеличилась»

Среднесуточная подача воды от КП «Компания «Вода Донбасса» на прошлой неделе составила 20 тысяч кубометров. По сравнению с предыдущим периодом, объем возрос на 400 «кубов».

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