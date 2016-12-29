|29 декабря 2016
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Среднесуточная подача воды от КП «Компания «Вода Донбасса» на прошлой неделе составила 20 тысяч кубометров. По сравнению с предыдущим периодом, объем возрос на 400 «кубов».
Гендиректор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко объяснил увеличение расхода переводом повышающих насосных станций в многоэтажках центральных районов на круглосуточный режим работы.
— 29 декабря 2016 —
Все 11 незаконных пунктов оказания игорных услуг, работавших на территории Славянска, закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела НП. Таким образом, поставленная командованием задача по пресечению нелегального бизнеса до конца года, правоохранителями Славянска выполнена.
— 29 декабря 2016 —
Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.
— 29 декабря 2016 —
Горсовет принял решение о прекращении эксплуатации городского полигона ТБО с 1 января 2017 г.
— 29 декабря 2016 —
На пленарном заседании 19 сессии Славянского горсовета 24 декабря городской голова Вадим Лях отчитался перед депутатами о результатах работы за минувший год.
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29 декабря 2016
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Комментарии к статье «Подача воды увеличилась»
Среднесуточная подача воды от КП «Компания «Вода Донбасса» на прошлой неделе составила 20 тысяч кубометров. По сравнению с предыдущим периодом, объем возрос на 400 «кубов».