Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки

|29 декабря 2016
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Внеочередная, «бюджетная», сессия состоялась в Славянском районе 23 декабря.
Ее подготовка проходила в авральном порядке. Чтобы соблюсти необходимую процедуру, непосредственно перед пленарным заседанием пришлось собрать состав районной коллегии и «провести» документ через этот орган.
В работе сессии приняли участие 24 депутата районного совета. После доклада начальника финансового управления Славянской райгосадминистрации Ирины Петровой, которая озвучила основные прогнозные показатели бюджета на следующий год, депутатский корпус проголосовал за утверждение предложенного документа. Таким образом, доходы районного бюджета на 2017 год предполагаются в сумме 173,4 млн. грн., из них 172,1 млн. грн. – по основному фонду, 1,3 млн. грн. – по специальному. Аналогичные цифры указаны и в графе расходов. Оборотный остаток бюджетных средств определен в размере 2 тыс. грн., резервный фонд – 1 тыс. грн.
Ирина Петрова подчеркнула, что в разработанный финуправлением документ придется вносить изменения с учетом образования на территории района Николаевской громады. Как выяснилось, это несколько меняет механизм перечисления межбюджетных трансфертов. Также в районном бюджете необходимо будет учесть директивы губернатора Донецкой области Павла Жебривского, который в ходе проходившего накануне заседания областной коллегии обозначил приоритетные направления развития территорий. К ним отнесены поддержка малого и среднего бизнеса, создание индустриальных парков и модернизация крупного промышленного производства. Отдельной строкой в бюджете придется предусмотреть средства для разработки проектно-сметной документации для создания Центра предоставления административных услуг. Некоторые изменения, как считает председатель районного совета Константин Черников, в бюджет нужно будет внести для софинансирования программы по приобретению жилья для детей-сирот и компенсации льготных пассажироперевозок на железнодорожном транспорте.
На внеочередной сессии депутаты Славянского районного совета также утвердили несколько программ различного срока действия. Главной среди них, разумеется, была программа социально-экономического развития на 2017 год. Ее депкорпусу представил новый начальник отдела экономики Славянской РГА Александр Авдиянц. Поскольку данный документ уже рассматривался на комиссиях, заслушивать его целиком депутаты не стали, ограничившись итоговыми цифрами. Так в следующем году программой предусмотрено выполнить 378 мероприятий, 253 из которых требуют финансирования. Необходимая для этого сумма составляет 498,5 млн. грн., в том числе 68,9 млн. грн. районного бюджета.
Определившись с этим пунктом, депутаты проголосовали за ряд других программ, запланированных на 2017 год. Среди них - финансовая поддержка КП «Трудовой архив», развитие местного самоуправления и поощрение предприятий, учреждений, трудовых коллективов и отдельных граждан. Из долгосрочных документов народные избранники утвердили региональную целевую программу развития физкультуры и спорта, а также программу «Здоровье населения». Срок действия двух последних программ – 2017-2021 гг.
Помимо прочего, в ходе сессионного заседания депкорпус Славянского района согласовал структуру, численность и расходы районного совета и его исполнительных органов, заслушал отчет о работе совета во втором полугодии текущего года и отменил решение о передаче в коммунальную собственность Черкасской объединенной территориальной громады объектов социального назначения – школ, детсадов и медучреждений. Этот пункт в повестку дня был внесен по ходатайству самих черкасчан. Как следует из пояснительной записки, отмена решения связана с тем, что механизм управления данными объектами на уровне ОТГ еще не разработан Кабинетом министров.
Два вопроса – об утверждении технической документации по денежной оценке земельных участков, используемых предприятием ООО «Славянский индустриальный союз «Сода», из сессионной повестки дня исключили - как не прошедшие согласование профильной комиссии.
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Внеочередная, «бюджетная», сессия состоялась в Славянском районе 23 декабря.