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Фотофакт

Славянск предновогодний

Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье

Светлана Вьюниченко
29 декабря 2016 Просмотров: 125 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Накануне Нового года Краматорск посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В интервью с журналистами после совещания в местной прокуратуре он затронул несколько актуальных вопросов. Один из них напрямую касался Славянска. Генпрокурор прокомментировал историю с и. о. заместителя прокурора Славянска Игорем Вербицким.

Напомним, что в ноябре данный сотрудник прокуратуры был остановлен на блокпосту в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу выйти из машины отреагировал неадекватно и пытался скрыться. Воеенослужащим пришлось даже стрелять в воздух. 

Как ранее сообщал руководитель славянской прокуратуры Владимир Шилов, в отношении его заместителя началась служебная проверка, однако ее пришлось приостановить, поскольку Вербицкий ушел на больничный. 

В свою очередь генпрокурор пожелал заболевшему скорейшего выздоровления. 

Вы там навещайте его, носите фрукты, цитрусовые, лекарства. Нужно, чтобы он поскорее выздоровел, – заявил Луценко.

После этого, по его словам, у Вербицкого останется два выхода: либо увольнение по статье, либо возбуждение против него уголовного дела. 

Это станет возможным, когда начнет работу недавно сформированная генеральная инспекция, в состав которой вошли 90 человек. Как выразился Юрий Луценко, это подразделение станет «карающим мечом», призванным очистить ряды прокуратуры от «преступников в погонах».

Мой основной месседж, следующий: в Донецкой области прокуратура должна работать вдвое лучше, чем где бы то ни было. И это не потому, что Донбасс – более криминальный регион, чем остальные – это миф на самом деле. Я призываю вас к этому потому, что «русский мир» и обманутые жители псевдореспублик должны ясно видеть, что здесь закон стоит на стороне человека и государства, и работает на порядки лучше, чем там, - сказал генпрокурор. 

В то же время одним из главных недостатков в работе органов прокуратуры на Донетчине Луценко считает отсутствие серьезных результатов в отношении должностных лиц, в том числе и силовиков — пособников сепаратистов. В эту категорию он отнес тех, кто организовывал референдум, финансировал терроризм и «всячески ему содействовал».

При этом генпрокурор потребовал не «гнать» статистику, а сосредоточиться на реальных преступлениях.

Также Луценко рассказал о следствии по делу Януковича. По его словам, оно будет закончено в первом квартале наступающего года и после этого начнется суд. Несмотря на то, что он будет вестись заочно, его результаты должны оказаться вполне материальными. Решение суда позволит государству получить большие средства от конфискованного имущества. Несмотря на личные счеты с Яеуковичем, Луценко заверил, что суд будет объективным и справедливым.

Самая приятная новость сообщенная генпрокурором, касалась заработной платы. С начала нового года для сотрудников прокуратуры она станет выше на 60% и в среднем составит 11-15 тыс. грн. Новички, приходящие на работу в прокуратуру, будут получать не 4, как сейчас, а 7 тыс. гривен. Увеличится и компенсация за оплату съемного жилья для сотрудников-переселенцев. Вместо 2,5 тыс. грн. они будут получать 4 тысячи.

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Накануне Нового года Краматорск посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В интервью с журналистами после совещания в местной прокуратуре он затронул несколько актуальных вопросов. Один из них напрямую касался Славянска. Генпрокурор прокомментировал историю с и. о. заместителя прокурора Славянска Игорем Вербицким.

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