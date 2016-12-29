Мэр Славянска отчитался о работе за год

Обстоятельный 27-страничный доклад мэр зачитывал более получаса. Он коснулся всех положительных изменений, которые, благодаря усилиям местных властей, произошли в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении и других сферах городской жизнедеятельности.

Вопросов по существу отчета у депутатов практически не возникло. Замечания прозвучали от Сергея Савченко, который призвал городские власти уделять больше внимания проблемам Семеновки, и Виктора Винниченко, который попросил осветить улицу Железнодорожную (Жукова). На это Лях сообщил, что в область уже подан проект реконструкции поселкового клуба, а улица Железнодорожная включена в план наружного освещения на 2017 год.

Гораздо больше реплик последовало от представителей общественности города, которые пришли на пленарное заседание. Одна из присутствовавших поинтересовалась, как следует оценивать работу исполкома в части того, что в этом году им были проиграны четыре суда (имеются в виду судебные процессы по общественному совету и ДК им. Ленина, - прим.) и, соответственно, местным властям пришлось выплачивать судебные сборы за счет бюджетных средств. Мэр ответил, что издержки по искам, которые касались лично его и были им проиграны, оплачивал за счет собственных средств. «Что касается юридического отдела исполкома — он ведет работу. Но почему решения принимаются не в пользу городского совета, не знаю», - ответил городской голова.

Также Вадим Лях прокомментировал отказ исполкома регистрировать общественный совет. Мэр заявил, что, несмотря на отсутствие консультативного органа, проблем во взаимодействии с общественными организациями не испытывает. «Я думаю, за год город много не потерял из-за того, что общественный совет не работает», - выразил свое мнение Лях. При этом он согласился с решением суда о том, что отказ регистрировать общественный совет является неправомерным, но заверил, что организация будет создана непременно. Правда, когда именно, не уточнил.

Один из вопросов касался количества созданных в отчетном периоде рабочих мест. Прямого ответа на него мэр не дал, отметив, что два предприятия, возглавляемые депутатами городского совета, испытывают дефицит рабочей силы. «Рабочие места есть, а людей, желающих работать, почему-то нет», - отметил мэр, предложив задавшему вопрос устроиться туда на работу.