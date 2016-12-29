 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Славянск предновогодний

Мэр Славянска отчитался о работе за год

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На пленарном заседании 19 сессии Славянского горсовета 24 декабря городской голова Вадим Лях отчитался перед депутатами о результатах работы за минувший год.

Обстоятельный 27-страничный доклад мэр зачитывал более получаса. Он коснулся всех положительных изменений, которые, благодаря усилиям местных властей, произошли в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении и других сферах городской жизнедеятельности. 

Вопросов по существу отчета у депутатов практически не возникло. Замечания прозвучали от Сергея Савченко, который призвал городские власти уделять больше внимания проблемам Семеновки, и Виктора Винниченко, который попросил осветить улицу Железнодорожную (Жукова). На это Лях сообщил, что в область уже подан проект реконструкции поселкового клуба, а улица Железнодорожная включена в план наружного освещения на 2017 год. 

Гораздо больше реплик последовало от представителей общественности города, которые пришли на пленарное заседание. Одна из присутствовавших поинтересовалась, как следует оценивать работу исполкома в части того, что в этом году им были проиграны четыре суда (имеются в виду судебные процессы по общественному совету и ДК им. Ленина, - прим.) и, соответственно, местным властям пришлось выплачивать судебные сборы за счет бюджетных средств. Мэр ответил, что издержки по искам, которые касались лично его и были им проиграны, оплачивал за счет собственных средств. «Что касается юридического отдела исполкома — он ведет работу. Но почему решения принимаются не в пользу городского совета, не знаю», - ответил городской голова.  

Также Вадим Лях прокомментировал отказ исполкома регистрировать общественный совет. Мэр заявил, что, несмотря на отсутствие консультативного органа, проблем во взаимодействии с общественными организациями не испытывает. «Я думаю, за год город много не потерял из-за того, что общественный совет не работает», - выразил свое мнение Лях. При этом он согласился с решением суда о том, что отказ регистрировать общественный совет является неправомерным, но заверил, что организация будет создана непременно. Правда, когда именно, не уточнил.   

Один из вопросов касался количества созданных в отчетном периоде рабочих мест. Прямого ответа на него мэр не дал, отметив, что два предприятия, возглавляемые депутатами городского совета, испытывают дефицит рабочей силы. «Рабочие места есть, а людей, желающих работать, почему-то нет», - отметил мэр, предложив задавшему вопрос устроиться туда на работу.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом

— 29 декабря 2016 —

Все 11 незаконных пунктов оказания игорных услуг, работавших на территории Славянска, закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела НП. Таким образом, поставленная командованием задача по пресечению нелегального бизнеса до конца года, правоохранителями Славянска выполнена.

Читать далее ⇒

Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

— 29 декабря 2016 —

Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.

Читать далее ⇒

Славянский полигон ТБО закрыли

— 29 декабря 2016 —

Горсовет принял решение о прекращении эксплуатации городского полигона ТБО с 1 января 2017 г. 

Читать далее ⇒

Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье

— 29 декабря 2016 —

Накануне Нового года Краматорск посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В интервью с журналистами после совещания в местной прокуратуре он затронул несколько актуальных вопросов. Один из них напрямую касался Славянска. Генпрокурор прокомментировал историю с и. о. заместителя прокурора Славянска Игорем Вербицким.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мэр Славянска отчитался о работе за год»

На пленарном заседании 19 сессии Славянского горсовета 24 декабря городской голова Вадим Лях отчитался перед депутатами о результатах работы за минувший год.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Полиция готова прийти на помощь детям

Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование

Славянск не защищен от гриппа

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Городской бюджет приняли с поправками

Сколько получает мэр

В Славянске заговорили о повышении квартплаты

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Ход трусцой

Плотские извращения

Легкие на подъем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины

Воспитанники славянской федерации самбо завоевали четыре награды на Всеукраинских соревнованиях

Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 декабря 2016

Полиция готова прийти на помощь детям

Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом

Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов

Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование

Славянский полигон ТБО закрыли

Городской бюджет приняли с поправками

Сколько получает мэр

Мэр Славянска отчитался о работе за год

Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье

Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки

Славянск предновогодний

В Славянске заговорили о повышении квартплаты

Субсидии Славянску «в пути»

Славянск не защищен от гриппа

Ребенок заболел менингитом

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top