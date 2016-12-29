Славянский полигон ТБО закрыли

Начиная с этой даты, вывоз мусора на территорию свалки запрещается: с нового года ТБО будут транспортироваться на региональный полигон под Краматорском.

Между тем, как объяснила начальник отдела экологии Лариса Соловей, рекультивация полигона начнется не раньше, чем в 2018 году, поскольку прежде полигон должен в течение года пройти так называемую стабилизацию. В 2017 году будет разработан проект рекультивации — на это выделят 690 тысяч грн. из областного бюджета. Сама рекультивация также будет проводиться при поддержке области.