Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

В этот раз она шла на выборы как самовыдвиженка. Но в 2015 году прошла в горсовет Николаевки от «Оппозиционного блока». За Елену Цыкунову отдали голоса 4319 избирателя, что составляет 78,2%. На втором месте с большим отрывом выдвиженец Аграрной партии Дмитрий Казацкий. Он набрал 456 голосов — 8,2%. Третье место с одинаковым результатом 125 голосов (2,26%) разделили Святослав Голдыщук, которого выдвинула партия «Стабильность», и самовыдвиженец Станислав Танич.

В совет Николаевской объединенной территориальной громады вошли представители 4 партий. 2122 голоса избирателей (39,76%) получил «Блок Петра Порошенко «Солидарность». У них 11 мандатов в местном совете. «Наш край», набравший 1392 голоса (26,08%) будет представлен 8 депутатами. За «Оппозиционный блок» проголосовали 999 избирателей (18,71%), таким образом в местном совете они получают 5 мандатов. 2 мандата будут у Аграрной партии, получившей на выборах 328 голосов (6,14%).

Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентный барьер.