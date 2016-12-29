Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

|29 декабря 2016
|Просмотров: 47
|
Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.
В этот раз она шла на выборы как самовыдвиженка. Но в 2015 году прошла в горсовет Николаевки от «Оппозиционного блока». За Елену Цыкунову отдали голоса 4319 избирателя, что составляет 78,2%. На втором месте с большим отрывом выдвиженец Аграрной партии Дмитрий Казацкий. Он набрал 456 голосов — 8,2%. Третье место с одинаковым результатом 125 голосов (2,26%) разделили Святослав Голдыщук, которого выдвинула партия «Стабильность», и самовыдвиженец Станислав Танич.
В совет Николаевской объединенной территориальной громады вошли представители 4 партий. 2122 голоса избирателей (39,76%) получил «Блок Петра Порошенко «Солидарность». У них 11 мандатов в местном совете. «Наш край», набравший 1392 голоса (26,08%) будет представлен 8 депутатами. За «Оппозиционный блок» проголосовали 999 избирателей (18,71%), таким образом в местном совете они получают 5 мандатов. 2 мандата будут у Аграрной партии, получившей на выборах 328 голосов (6,14%).
Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентный барьер.
— 29 декабря 2016 —
Все 11 незаконных пунктов оказания игорных услуг, работавших на территории Славянска, закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела НП. Таким образом, поставленная командованием задача по пресечению нелегального бизнеса до конца года, правоохранителями Славянска выполнена.
— 29 декабря 2016 —
Горсовет принял решение о прекращении эксплуатации городского полигона ТБО с 1 января 2017 г.
— 29 декабря 2016 —
На пленарном заседании 19 сессии Славянского горсовета 24 декабря городской голова Вадим Лях отчитался перед депутатами о результатах работы за минувший год.
— 29 декабря 2016 —
Накануне Нового года Краматорск посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В интервью с журналистами после совещания в местной прокуратуре он затронул несколько актуальных вопросов. Один из них напрямую касался Славянска. Генпрокурор прокомментировал историю с и. о. заместителя прокурора Славянска Игорем Вербицким.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
В Славянске заговорили о повышении квартплаты
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова»
Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.