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Фотофакт

Славянск предновогодний

Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

Светлана Вьюниченко
29 декабря 2016 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.

В этот раз она шла на выборы как самовыдвиженка. Но в 2015 году прошла в горсовет Николаевки от «Оппозиционного блока». За Елену Цыкунову отдали голоса 4319 избирателя, что составляет 78,2%. На втором месте с большим отрывом выдвиженец Аграрной партии Дмитрий Казацкий. Он набрал 456 голосов — 8,2%. Третье место с одинаковым результатом 125 голосов (2,26%) разделили Святослав Голдыщук, которого выдвинула партия «Стабильность», и самовыдвиженец Станислав Танич. 

В совет Николаевской объединенной территориальной громады вошли представители 4 партий.  2122 голоса избирателей (39,76%) получил «Блок Петра Порошенко «Солидарность». У них 11 мандатов в местном совете. «Наш край», набравший 1392 голоса (26,08%) будет представлен 8 депутатами. За «Оппозиционный блок» проголосовали 999 избирателей (18,71%), таким образом в местном совете они получают 5 мандатов. 2 мандата будут у Аграрной партии, получившей на выборах 328 голосов (6,14%).

Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

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Комментарии к статье «Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова»

Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.

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