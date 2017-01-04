За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно

В последний день старого года, около 18:00, на восстановленном «селезневском» мосту через реку Казенный Торец представители облгосадминистрации, органов местного самоуправления, а также общественности Славянска и Краматорска перерезали символическую ленточку. Событие знаменовало запуск разрушенного в 2014 году путепровода в полноценную эксплуатацию.

Организационные нюансы

Слухи о том, что на открытие моста в Славянск приедет президент Украины Петр Порошенко, оказались, в конечном итоге, недостоверными. По факту присутствие президента было заочным, обеспеченным современными средствами телекоммуникации.

Как показывает практика, любой визит главы государства в регионы порождает определенную организационную неразбериху. Тем более, если речь идет о зоне проведения АТО. Для местных чиновников, общественников и журналистов последний день уходящего года выдался очень динамичным. Сперва открытие моста было запланировано на 14:30, а когда возле исполкома собралась аккредитованная группа, поступило сообщение о переносе мероприятия на 17:00. Количественный состав группы это известие несколько сократило.

Отметим, что, кроме объекта под Славянском, в этот день происходило также открытие путепровода через Северский Донец возле села Закотное Лиманского района. С Мариуполем, где пребывал 31 декабря Петр Порошенко, оба события были соединены телемостом, что позволяло проводить церемонии пуска объектов в режиме реального времени. Основной информационный акцент делался, конечно, на Мариуполе, где президент Украины передал пограничникам несколько единиц бронетехники и десантный катер, а также проверил, как работает установленная здесь система раннего обнаружения AEROS. В программу президентского визита, помимо этого, входило вручение наград военнослужащим ВСУ. Этот фрагмент программы, кстати, тоже обнажил организационные недоработки – о размещении и обеспечении вызванных из подразделений бойцов устроители награждения, как оказалось, не позаботились. По этому поводу проводится служебное расследование.

В обещанные сроки

Как бы там ни было, открытие моста возле поселка Селезневка – событие очень значимое. Для Украины это символично, для проезжающего здесь автотранспорта - удобно, для жителей Славянска – избавление от потока проезжающих через город грузовиков и военной техники. Особенно загруженной, напомним, была в последние два с половиной года улица Торская: дорожное покрытие здесь стремительно разрушалось, жильцы прилегающих домов жаловались на непрерывный шум. С восстановлением моста этот дискомфорт, нужно думать, ушел в прошлое.

Отметим, что разрушенный боевиками 97-метровый мост строителям пришлось возводить практически с нуля. В соответствии с проектом, сборно-монолитную конструкцию укрепили не на 3-х, а на 4-х опорах, также путепровод оборудовали дорожкой для пешеходов и велосипедистов. Работы по строительству моста выполняло подрядное предприятие «МастБуд», заказчиком выступило областное подразделение государственной службы автомобильных дорог. Финансировались работы преимущественно из государственного фонда регионального развития с привлечением средств областного бюджета. Закончить восстановление объекта высшее руководство страны обещало до конца минувшего года. Благодаря эффективной работе подрядчиков, обещание оказалось выполненным.