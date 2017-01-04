Что сделано в Славянске за год: отчет в цифрах

На пленарном заседании сессии горсовета 24 декабря Вадим Лях подвел итоги первого года своей работы на посту мэра Славянска. О многом из упомянутого в докладе наша газета писала, зачастую не раз, поэтому мы приведем только некоторые цифры по основным направлениям жизнедеятельности города.

ЖИЛКОММУНХОЗ

В течение ноября 2015-декабря 2016 года на капитальный ремонт жилого фонда из местного бюджета было израсходовано 5,5 миллиона гривен. Один миллион потрачен на модернизацию 44 лифтов, почти 530 тысяч - на восстановление поврежденных в ходе АТО жилых домов по ул. Почтовой,12, Олимпийской, 5, Вольной, 7, Комяхова, 69, Университетской, 58 и Батюка, 46.

В 14-ти жилых домах выполнен капремонт мягкой кровли общей площадью 6,6 тыс. кв. метров на сумму 1,6 миллиона гривен, в трех домах - шиферной кровли площадью 1,4 тыс. м2 на сумму 414 тыс. грн., в шестнадцати многоэтажках - капремонт инженерных сетей на сумму 414 тысяч.

В 2016 году, по сравнению с 2015-м, существенно увеличились объемы дорожно-строительных работ. «Так, если на капитальный ремонт дорог в 2015 году было выделено 1,6 миллиона гривен, то 2016 году – 14 миллионов, то есть в девять раз больше», - подчеркнул Вадим Лях. Выполнен капремонт восьми улиц: Олимпийской, Святогорской (Карла Либкнехта), Васильевской (Окт. Революции), Торговой (Фрунзе), Героев Пилотов (Красных Пилотов), Короленко, Шелковичной (Искры) и переулка Богомольца общей площадью 31,5 тыс. кв. метров. На 16 улицах выполнен текущий ремонт общей площадью 5 тыс. кв. м на сумму 1,8 млн. грн. Впервые заасфальтированы 27 внутриквартальных проездов общей площадью 16,3 тыс. кв. м на сумму 5 миллионов гривен. Кроме того, капитально отремонтированы тротуары на улице Университетской (Ленина) и Торговой (Фрунзе).

На 6 улицах - Нарвской, Пирогова, Радужной, Трунова, Учительской и бульваре Пушкина - заменено 5,8 км сетей наружного освещения и установлены 214 светильников на общую сумму 914 тысяч гривен.

На территории города высажено 800 деревьев, 670 кустарников, газонной травой засеяны полторы тысячи квадратных метров зеленых зон. Озеленение проводится за счет средств местного бюджета, предприятий и благотворительной помощи. Снесены 244 старовозрастных и аварийных, обрезаны 180 деревьев.

ОБРАЗОВАНИЕ

На ремонты в образовательных учреждениях израсходовано почти 3 миллиона гривен – на 46% больше, чем в 2015 году. В 15-ти учреждениях отремонтированы системы отопления, в 18-ти – водоснабжения, в пяти – санузлы.

В 12 школе отремонтирован актовый зал, в 4-й – карниз на фасаде здания, в 20-й – спортзал, в 15-й – малый спортивный зал с укладкой нового резинового покрытия.

В пяти учреждениях отремонтированы пищеблоки, в четырех установлено ограждение. На 8,9 миллиона приобретено мебели, технологического оборудования и материалов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из городского бюджета были направлены средства на реконструкцию и капитальные ремонты в лечебно-профилактических учреждениях на общую сумму 5,2 миллиона гривен. На городскую клиническую больницу выделено почти 3 миллиона гривен, горбольницу №1 – 951 тысяча, детскую больницу - 315,6 тысячи, роддом – 798 тысяч, железнодорожную больницу – 1,5 миллиона, стоматологическую поликлинику – 300 тысяч. На покупку мебели и оргтехники, мягкого инвентаря выделено 3,9 миллиона гривен, медицинского оборудования – 2,5 миллиона.

Благодаря финансированию из местного бюджета в сумме 950 тысяч гривен в городской клинической больнице завершен ремонт помещения и с 1 февраля начал работать компьютерный томограф.

На реализацию профильных программ в сфере здравоохранения из местного бюджета профинансировано 6,7 миллиона гривен.