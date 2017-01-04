На улице Королева проблемы с водой

Жители верхних этажей пятиэтажек на улице Королева жалуются на перебои в подаче воды. «Постоянные жалобы, слабое давление на 4-5 этажах», - сообщил представитель «Славгорводоканала» Юрий Евтушенко.

По его словам, для решения проблемы необходимо сделать перемычку на уличной водопроводной системе. Однако к работам предприятие приступить не может ввиду нехватки техники.

Добавим, что за минувшую неделю силами КП «Славгорводоканал» ликвидированы 35 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 36 канализационных засоров. Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 19,5 тыс. кубометров, с фильтровальной станции — 5,4 тысячи метров кубических.