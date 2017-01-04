На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер

За два дня до наступления нового года на внеочередном заседании исполком Славянского горсовета утвердил обновленную экспертную оценку сметной документации по реконструкции общежитий на улицах Вокзальной и Светлодарской.

Напомним, что тендер на выполнение этих работ в прошедшем году проводился не один раз, никого из подрядчиков конкурсное предложение не заинтересовало. В связи с этим возникла необходимость адаптировать предложенную разработчиками смету к нынешним реалиям. Как объяснил руководитель управления инвестиций Славянского горсовета Андрей Рубан, на состоявшемся 30 декабря заседании исполкома чиновники утвердили новую редакцию сметы, с уточненными расчетами. Теперь суммы выглядят так: на капремонт общежития по адресу ул. Вокзальная, 8, требуется 11,7 млн. грн. (раньше было 8,3 млн. грн.), по адресу ул. Светлодарская 28а – 10 млн. грн. (7,5 млн. грн.) При этом, по первому общежитию уже выполнены работы на 106 тыс. грн., по второму – на 95 тыс. грн.

Следует отметить, что корректировке подверглась лишь сметная часть проекта, техническая документация не изменялась. Таким образом, реализовываться проект будет на основании двух экспертных оценок – сметной и технической.

По словам Андрея Рубана, в настоящее время, через систему электронных закупок «ProZorro» уже объявлен тендер на выполнение обозначенных в проекте работ. «Вскрытие» подаваемых конкурсантами заявок произойдет уже в середине января, организаторы торгов надеются, что число заявившихся участников будет не меньше трех.

С учетом возникших обстоятельств, внесены изменения и в штат «офиса» проекта – вместо отстраненного от должности Игоря Шаповалова, курировать работы от лица городской власти поручено Дмитрию Сивашу. Завершена также конкурсная процедура по определению главного инженера проекта, однако, для экономии средств пришлось устранить штатную единицу «менеджер». Эти функции придется выполнять городскому управлению инвестиций.

Сроки окончательной реализации проекта пока не называются.