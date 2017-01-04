В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

В Славянске рабочая межпраздничная неделя началась с позитивного события. 4 января в городе открыли отремонтированное инфекционное отделение клинической больницы. Этого события славянцы ждали более 10 лет.

Ремонт в инфекционном отделении начался еще в 2008 году, потом работы остановились, и всех пациентов разместили в одном крыле. Это существенно сократило количество коек.

Продолжить реконструкцию удалось лишь в 2016-м, когда из городского бюджета выделили 480 тыс. грн. На эти деньги перекрыли крышу и доделали внутренние работы, в том числе — систему отопления, с которой, по словам заведующей отделением Татьяны Коробко, «напортачили» предыдущие мастера. Кроме того, в отделение закупили новую мебель, жалюзи, матрацы, установили сантехнику.

- Мы предпочли решить вопрос комплексно, чтобы и медработники, и пациенты чувствовали себя здесь максимально комфортно, - сказал городской голова Вадим Лях.

Фасад здания, по его словам, будут ремонтировать за счет грантов по энергосбережению.

Как рассказала Татьяна Коробко, всего инфекционное отделение рассчитано на 40 мест. В отремонтированном крыле разместятся больные гепатитами. Здесь оборудованы три палаты — мужская, женская и диагностическая. Имеется приемный покой и столовая. Одновременно в крыле могут получать лечение 12 пациентов. Этого количество коек, заверила заведующая, достаточно даже с тем условием, что сейчас Славянск обслуживает пациентов из района и Черкасской объединенной громады.

Второе крыло — для больных воздушно-капельными инфекциями — еще ждет ремонта.

- Подавайте проектно-сметную документацию, будем ремонтировать, - сказал мэр и пообещал закрыть вопрос с «медицинскими» ремонтами на протяжении 2017-2018 годов.

Добавим, что, по словам заместителя начальника горздравотдела Светланы Рязанцевой в минувшем году на нужды медицины из фонда развития города было направлено более 5 млн. грн. Эти деньги пошли на составление проектно-сметной документации, ремонтные работы и закупку оборудования.