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Фотофакт

Да будет свет!

Славянские троллейбусы декоммунизировали

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новые названия остановок можно увидеть в бегущей строке на табло современных троллейбусов.

Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.

Так, остановка «Урицкого» отныне называется «Ярослава Мудрого», а «НИИВН» - «Бульвар Героев Крут» (именно такое имя носит сейчас бульвар Пасова). Соответствующие изменения внесены и в бегущую строку на табло новых троллейбусов. 

Вместо женского голоса из динамиков теперь звучит мужской. По словам начальника СТрУ Сергея Иванченко, роль диктора исполнил один из сотрудников предприятия.

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Комментарии к статье «Славянские троллейбусы декоммунизировали»

Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.

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