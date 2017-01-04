Славянские троллейбусы декоммунизировали

Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.

Так, остановка «Урицкого» отныне называется «Ярослава Мудрого», а «НИИВН» - «Бульвар Героев Крут» (именно такое имя носит сейчас бульвар Пасова). Соответствующие изменения внесены и в бегущую строку на табло новых троллейбусов.

Вместо женского голоса из динамиков теперь звучит мужской. По словам начальника СТрУ Сергея Иванченко, роль диктора исполнил один из сотрудников предприятия.