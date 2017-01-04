Славянские троллейбусы декоммунизировали

|4 января 2017
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Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.
Так, остановка «Урицкого» отныне называется «Ярослава Мудрого», а «НИИВН» - «Бульвар Героев Крут» (именно такое имя носит сейчас бульвар Пасова). Соответствующие изменения внесены и в бегущую строку на табло новых троллейбусов.
Вместо женского голоса из динамиков теперь звучит мужской. По словам начальника СТрУ Сергея Иванченко, роль диктора исполнил один из сотрудников предприятия.
— 4 января 2017 —
Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.
— 4 января 2017 —
В Славянске рабочая межпраздничная неделя началась с позитивного события. 4 января в городе открыли отремонтированное инфекционное отделение клинической больницы. Этого события славянцы ждали более 10 лет.
— 4 января 2017 —
За два дня до наступления нового года на внеочередном заседании исполком Славянского горсовета утвердил обновленную экспертную оценку сметной документации по реконструкции общежитий на улицах Вокзальной и Светлодарской.
— 4 января 2017 —
Жители верхних этажей пятиэтажек на улице Королева жалуются на перебои в подаче воды. «Постоянные жалобы, слабое давление на 4-5 этажах», - сообщил представитель «Славгорводоканала» Юрий Евтушенко.
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4 января 2017
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Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.