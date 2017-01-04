В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

|4 января 2017
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Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.
Он рассказал, что руководство города выразило намерение реанимировать аттракцион в прошлом году. После этого было решено обратиться к отечественным предприятиям, которые занимаются реализацией подобных проектов. Свои услуги предложили три: киевская фирма «Италпарк», кременчугский НПЦ «Аттракцион» и винницкое предприятие «Сармат». Цена, предложенная «Сарматом», оказалась втрое ниже, нежели у конкурентов, после чего было принято соглашение о сотрудничестве.
Специалистов предприятия пригласили в Славянск оценить объект воочию и определиться с предстоящими видами и объемом работ. Чтобы впоследствии не возникло претензий у государственных контролирующих органов, параллельно вызвали эксперта областного горпромназдора. Визит прошел удачно, и в настоящее время «Сармат» занимается разработкой проекта реконструкции. Она предполагает, в частности, переделку приводного механизма на более безопасный (установка жесткого привода вместо троса), модернизацию кабинок и т. д. Во сколько обойдется это удовольствие – станет известно после того, как на свет появится окончательная смета. Затем она будет представлена на рассмотрение депутатов горсовета, которым и предстоит принять окончательное решение о финансировании проекта из городского бюджета.
Все остальные аттракционы, вернее, их остатки, должны исчезнуть с территории парка. Восстановлению они не подлежат, поэтому их просто сдадут в металлолом.
К слову заметим: было бы неплохо, чтобы городское руководство нашло возможность довести до ума аттракцион «Автотрек», который был приобретен в 2008 году. До сих пор оборудование лежит на складе, и почему-то ни один мэр не смог решить вопрос с его установкой, хотя это не требует значительных финансовых затрат. Между тем, машинки, вне всякого сомнения, смогли бы значительно повысить привлекательность парка и стать неплохой статьей дохода для коммунального предприятия.
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Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.