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Фотофакт

Да будет свет!

С 2017 года милиции не будет, останется только полиция

Павел Коротенко
5 января 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На проходившей 30 декабря пресс-конференции начальник Славянского городского отдела Национальной полиции Сергей Алешин (на фото) рассказал о внутриведомственных преобразованиях и подвел итоги уходящего года.

Главное достижение

Общение с прессой руководитель горотдела не стал перенасыщать цифрами, разговор больше шел о тенденциях. К позитивным Сергей Алешин отнес возросший уровень доверия к силовикам со стороны местных жителей - этот факт начальник подразделения назвал самым важным результатом проделанной за год работы. Он поблагодарил всех жителей города, особенно активную общественность и работников СМИ, за содействие в обнаружении и раскрытии преступлений. 

Говоря о реформах системы МВД, офицер напомнил, что с 2017 года правоохранительные органы полностью избавляются от «милицейских» подразделений и их символики, в новом году их заменит реформированная полиция. Причем преобразования, по словам Сергея Алешина, касаются не только обновления материально-технической базы полиции, но и ее кадрового состава. Накануне пресс-конференции сотрудники Славянского горотдела прошли профессиональную переаттестацию. Двое правоохранителей этот отбор не преодолели, в их отношении будут приняты индивидуальные кадровые решения. Как заверил начальник горотдела, сейчас идет процесс внутреннего переназначения – не соответствующих занимаемым должностям сотрудников понизят, перспективным дадут возможность проявить себя на более высоком уровне. Вместе с тем личный состав подразделения пополнился новыми полицейскими – выпускниками профильных вузов, которым только предстоит изучить практическую сторону работы полицейского. В целом, как заверил журналистов Алешин, сегодня штат городского отдела полиции состоит из ответственных и мотивированных людей.

Статистика прошедшего года

Анализируя итоги года, руководитель Славянского горотдела признал, что криминогенная обстановка в Донецкой области остается крайне напряженной, а количество уголовных преступлений превышает показатели других регионов. Данное обстоятельство Сергей Алешин связывает с тем, что областными органами правопорядка также фиксируются правонарушения, которые совершаются за линией разграничения. Только по Горловке и Донецку зарегистрировано 52 убийства. Расследоваться эти преступления будут  после деоккупации захваченной боевиками части региона.  

Непосредственно в Славянске наиболее распространенными видами преступлений остаются кражи личного имущества, незаконное хранение оружия и наркотических средств, телефонное мошенничество и подпольный игорный бизнес. На последней категории правонарушений полицейский остановился отдельно, напомнив, что в ходе проведенной перед Новым годом спецоперации все работавшие в городе «игротеки» были закрыты. 

Очень эффективной он назвал и работу своих подчиненных на блокпостах. Проверяя проезжающий автотранспорт, сотрудники полиции выявили  массу запрещенных законом предметов (оружия, наркотиков), а также задержали нескольких преступников. Ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков и на территории города. Как сообщил Сергей Алешин, последние изменения в законодательстве открыли правоохранителям в этой сфере новые возможности - по данному направлению за год в Славянске возбуждено несколько уголовных делопроизводств. Еще несколько оперативных мероприятий запланированы на январь-февраль 2017-го. 

В завершение пресс-конференции начальник Славянского горотдела пригласил славянцев к взаимному сотрудничеству.

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На проходившей 30 декабря пресс-конференции начальник Славянского городского отдела Национальной полиции Сергей Алешин (на фото) рассказал о внутриведомственных преобразованиях и подвел итоги уходящего года.

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