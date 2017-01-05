Центр Славянска залило водой из-за порыва

Утром 4 января на перекрестке улиц Свободы и Почтовой (Р. Люксембург) произошла авария на водоводе диаметром 100 миллиметров. Утечка была столь интенсивной, что водой затопило улицу Свободы до перекрестка с Торговой (Фрунзе), а также частично площадь Мира.

Чтобы добраться до места порыва, работникам «Славгорводоканала» пришлось раскапывать асфальт на многострадальной проезжей части, и без того ранее поврежденный в нескольких местах по причине водопроводных аварий. В устранении утечки были задействованы более десяти рабочих и пять единиц техники.

По сообщению водоканала, подачу воды в центральной части города и микрорайоне Варшава ограничили до окончания ремонтных работ.