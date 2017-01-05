|5 января 2017
|Просмотров: 57
|
Утром 4 января на перекрестке улиц Свободы и Почтовой (Р. Люксембург) произошла авария на водоводе диаметром 100 миллиметров. Утечка была столь интенсивной, что водой затопило улицу Свободы до перекрестка с Торговой (Фрунзе), а также частично площадь Мира.
Чтобы добраться до места порыва, работникам «Славгорводоканала» пришлось раскапывать асфальт на многострадальной проезжей части, и без того ранее поврежденный в нескольких местах по причине водопроводных аварий. В устранении утечки были задействованы более десяти рабочих и пять единиц техники.
По сообщению водоканала, подачу воды в центральной части города и микрорайоне Варшава ограничили до окончания ремонтных работ.
— 5 января 2017 —
На проходившей 30 декабря пресс-конференции начальник Славянского городского отдела Национальной полиции Сергей Алешин (на фото) рассказал о внутриведомственных преобразованиях и подвел итоги уходящего года.
— 4 января 2017 —
Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.
— 4 января 2017 —
Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.
— 4 января 2017 —
В Славянске рабочая межпраздничная неделя началась с позитивного события. 4 января в городе открыли отремонтированное инфекционное отделение клинической больницы. Этого события славянцы ждали более 10 лет.
Приветствую, гость! Вход
5 января 2017
Центр Славянска залило водой из-за порыва
С 2017 года милиции не будет, останется только полиция
Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»
4 января 2017
Молодежь приглашают приобщаться к хип-хопу
Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников
В Славянске собираются восстановить колесо обозрения
Славянские троллейбусы декоммунизировали
В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение
На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер
Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»
«Святой Николай - детям Востока»
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Центр Славянска залило водой из-за порыва »
Утром 4 января на перекрестке улиц Свободы и Почтовой (Р. Люксембург) произошла авария на водоводе диаметром 100 миллиметров. Утечка была столь интенсивной, что водой затопило улицу Свободы до перекрестка с Торговой (Фрунзе), а также частично площадь Мира.