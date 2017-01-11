Мосты и путепроводы Славянска ждет паспортизация

Открытие восстановленного моста возле поселка Семеновка стало одной из самых обсуждаемых тем в местном информационном пространстве. Оттолкнувшись от этого события, редакция «ТВ плюс» решила выяснить, как обстоят дела с другими объектами городского мостового хозяйства.

Ответственная служба

Напомним, что содержанием и обслуживанием данных объектов занимается специализированная организация – коммунальное предприятие «Водопонижение». По информации его директора Сулеймана Фарзалыева, в настоящее время на балансе предприятия числятся 14 расположенных в городской черте мостов и путепроводов. Среди них: 2 моста и 1 путепровод на ул. Свободы, 2 моста через речку Бакай (ул. Современная и Челябинская), 2 моста через речку Калантаевка (ул. Банковская и мкр-н Восточный), автомобильные мосты на ул. Новосодовской и Олексы Тихого (Современная), а также пешеходные мосты на улицах Крылова, Райгородокской (Краснолиманской), Литературной (Демьяна Бедного) и понтонный пешеходный мост через Казенный Торец в мкр-не Старосодовый. Техническое состояние объектов, констатирует руководитель предприятия, не одинаково. Если большинство пешеходных переходов хоть как-то отвечают требованиям, то автомобильные мосты и путепроводы требуют различной степени ремонта.

Самым опасным для эксплуатации считается мост на ул. Приозерной, ведущий к бывшему пленочному заводу. Еще до войны его признали аварийным и запретили проезд – до окончания восстановительных работ. На сегодня данные работы даже не начались.

Перспективы ремонта

По словам Сулеймана Фарзалыева, более предметно заняться этим и другими объектами планируется в наступившем году. Однако вначале необходимо выполнить комплекс предварительных процедур, а именно: обследование, паспортизацию и разработку проектно-сметной документации. Исключение составляет лишь мост возле содового завода, проект на капремонт которого уже разработан и сейчас проходит государственную экспертизу. Задержка, в этом случае, может произойти из-за необходимости изменить указанную в проекте формулировку: вместо капитального ремонта планируется обойтись реконструкцией.

Отметим, что тема содержания и ремонта имеющихся в Славянске мостов за последние полтора десятка лет актуализировалась неоднократно. Практически все мэры обещали взять это направление под личный контроль и довести дело «до ума». Результаты этих обещаний, а точнее, их отсутствие, сегодня может лицезреть каждый. Проблема тем временем только усугубляется.

Заявляет готовность ее решить и сегодняшнее руководство Славянска. Как сообщил директор «Водопонижения», на 2017 год специалисты предприятия подготовили документацию по обследованию и паспортизации 9-ти объектов мостового хозяйства. Правда, готовилась документация еще в 2015 году, с учетом возросших расценок выделенных на эти цели 310 тыс. грн. может не хватить. Какое именно предприятие будет заниматься обследованием, станет известно после проведения тендерной процедуры. Конкурс через систему «ProZorro» был объявлен в конце декабря 2016 года. Сроки проведения ремонтов на данном этапе не прогнозируются.