Стоматологическая поликлиника дождалась ремонта

В начале наступившего года стоматологическая поликлиника Славянска дождалась завершения ремонтных работ. Принимать их приехали первые руководители города и здравотдела.

В 2016 году из городского бюджета на ремонт поликлиник выделили 295 тыс. грн. На эту сумму в помещении удалось заменить 26 окон и 14 дверей. Две из них имеют защиту от рентгеновского излучения. Еще 241 тысячу потратили на приобретение мебели, оргтехники, стоматологического инструментария.

Как рассказал главный врач поликлиники Александр Чопий, капитальный ремонт здания не проводился с момента пуска его в эксплуатацию в 1983 году. Поэтому помощь, оказанная городом, пришлась как нельзя кстати.

На очереди – ремонт в хирургическом отделении поликлиники. Городской голова пообещал проработать этот вопрос с начальником горздрава. Планирует руководство Славянска выделить средства и на закупку еще одного рентгенаппарата для стоматологии.

- У нас единственный аппарат, и он работает на полную мощность – за год мы делаем до 10 тыс. снимков. Не удивительно, что степень его износа – колоссальная. Поэтому приобретение еще одного рентгенаппарата стало бы для нас настоящим спасением, - поделился болезненной проблемой главврач.

Отметим, что на сегодняшний день в славянской стоматологической поликлинике работают 50 специалистов. По словам Александра Чопия, население обращается сюда не за более дешевыми услугами, а за помощью высококлассных профессионалов.

Напомним, что в минувшем году из фонда развития города на нужды городских учреждений здравоохранения было выделено более 5 млн гривен. 1 млн. 985 тысяч из этой суммы потратили на подготовку проектно-сметной документации. 1 млн. 363 тысячи - на ремонтные работы. 2 млн. 495 тысяч гривен израсходовали на приобретение медаппаратуры.