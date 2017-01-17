|13 января 2017
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Преобразования должны коснуться самолета-памятника «Як-40», который фактически находится в сквере «Мрія».
Детальный план предусматривает обновление поддерживающей конструкции. В свою очередь, на пленарном заседании сессии депутат Алексей Яковленко предложил привести в порядок и само воздушное судно, которое сейчас находится далеко не в лучшем виде. Замечание городской голова Вадим Лях пообещал учесть.
— 17 января 2017 —
Около 6 часов утра 17 января в связи с аварией без электроснабжения остался район старосодового завода, в частности улица Торская (Коммунаров). Начальник РЭСа Виталий Колесник пообещал, что проблема будет решена в течение нескольких часов.
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не везде.
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Возможно, самолет реставрируют
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Комментарии к статье «Возможно, самолет реставрируют»
Преобразования должны коснуться самолета-памятника «Як-40», который фактически находится в сквере «Мрія».