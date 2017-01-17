 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Мэр недоволен тротуарами и остановками

Антон Скворцов
17 января 2017 Просмотров: 105 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Стоит отметить, что насыпи вдоль остановок работники жэков начали убирать тотчас же после замечания мэра. Фото - Антон Скворцов.

Оттепель, сменяющаяся морозами, превратила тротуары в катки. Между тем, борьба с гололедом в Славянске ведется далеко 
не везде.

«Всеми предприятиями, обслуживающими жилой фонд, осуществляется посыпка придомовых территорий и тротуаров», - отрапортовал на аппаратном совещании 17 января начальник УЖКХ Андрей Чичкан. «Тротуары вдоль дорог не посыпаны», - заметил в свою очередь городской голова Вадим Лях и дал коммунальникам один день на то, чтобы исправить ситуацию. 

По окончании аппаратного было проведено совещание с жэками. Вадим Лях сообщил, что с руководством обслуживающих предприятий достигнута договоренность о содержании «ничейных» территорий в обмен на финансовую помощь из городского бюджета. 

Кроме того, Вадим Лях обратил внимание коммунальных служб на необходимость уборки насыпей, которые образуются вдоль остановок в процессе расчистки дорог и мешают пассажирам беспрепятственно заходить и покидать салоны общественного транспорта.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

· В отчетном периоде КП «Водопонижение» расчистило 119 километров дорог. При этом предприятие израсходовало 324 кубометра рассола и 70 кубометров песчано-солевой смеси. 

· В течение минувшей недели силами бригад «Славгорводоканала» устранены 38 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 55 засоров канализации.  Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 19,9 тысячи кубометров, с фильтровальной станции — 4,9 тысячи, что примерно соответствует потреблению за позапрошлую неделю.  

· По данным ГСЧС, за истекшую неделю в Славянске зарегистрированы четыре пожара. 12 января на улице Торской сгорела квартира в девятиэтажке (подробнее об этом на стр. 6). В воскресенье, 15 января, случился пожар в заведении «Лото-маркет» на улице Вокзальной (Свердлова) и в магазине «Соняшник» на улице Свободы. 16 января в результате пожара во флигеле частного домостроения на улице Аэродромной погиб мужчина 1941 года рождения.  

· По информации отдела здравоохранения, зафиксирован двукратной рост обращаемости в травматологическое отделение. Если в среднем в травмпункт обращаются 120-130 человек в неделю, то в отчетном периоде пострадавших оказалось 253. Не исключено, что такая ситуация обусловлена травмами, полученными пешеходами при падениях в сильный гололед. 

· По данным СЭС, на прошлой неделе резко возросло количество пострадавших от кишечной инфекции: по сравнению со среднестатистическими многолетними показателями, уровень заболеваемости увеличился на 78%.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Улица Торская осталась без света

— 17 января 2017 —

Около 6 часов утра 17 января в связи с аварией без электроснабжения остался район старосодового завода, в частности улица Торская (Коммунаров). Начальник РЭСа Виталий Колесник пообещал, что проблема будет решена в течение нескольких часов.

Читать далее ⇒

Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

— 17 января 2017 —

В минувшую субботу, 14 января, неизвестные повредили одно из вечнозеленых деревьев, высаженных в конце минувшего года возле городского рагса. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

Читать далее ⇒

Возможно, самолет реставрируют

— 13 января 2017 —

Преобразования должны коснуться самолета-памятника «Як-40», который фактически находится в сквере «Мрія».

Читать далее ⇒

Как лифтовики пережили праздники

— 11 января 2017 —

В праздничные дни длительных остановок лифтов в городе не было, сообщил начальник профильного предприятия Григорий Погорелов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мэр недоволен тротуарами и остановками»

Оттепель, сменяющаяся морозами, превратила тротуары в катки. Между тем, борьба с гололедом в Славянске ведется далеко 
не везде.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Славянцев приглашают отметить День соборности

Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

Из-за пьяного водителя погибли две девушки

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей

Стоимость питания в детских садах пока остается прежней

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Под градусом

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 января 2017

Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире

Улица Торская осталась без света

Славянцев приглашают отметить День соборности

В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

Мэр недоволен тротуарами и остановками

Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей

13 января 2017

Возможно, самолет реставрируют

Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»

В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

Из-за пьяного водителя погибли две девушки

Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»

12 января 2017

Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова

Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top