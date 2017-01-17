Мэр недоволен тротуарами и остановками

|17 января 2017
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Оттепель, сменяющаяся морозами, превратила тротуары в катки. Между тем, борьба с гололедом в Славянске ведется далеко
не везде.
«Всеми предприятиями, обслуживающими жилой фонд, осуществляется посыпка придомовых территорий и тротуаров», - отрапортовал на аппаратном совещании 17 января начальник УЖКХ Андрей Чичкан. «Тротуары вдоль дорог не посыпаны», - заметил в свою очередь городской голова Вадим Лях и дал коммунальникам один день на то, чтобы исправить ситуацию.
По окончании аппаратного было проведено совещание с жэками. Вадим Лях сообщил, что с руководством обслуживающих предприятий достигнута договоренность о содержании «ничейных» территорий в обмен на финансовую помощь из городского бюджета.
Кроме того, Вадим Лях обратил внимание коммунальных служб на необходимость уборки насыпей, которые образуются вдоль остановок в процессе расчистки дорог и мешают пассажирам беспрепятственно заходить и покидать салоны общественного транспорта.
· В отчетном периоде КП «Водопонижение» расчистило 119 километров дорог. При этом предприятие израсходовало 324 кубометра рассола и 70 кубометров песчано-солевой смеси.
· В течение минувшей недели силами бригад «Славгорводоканала» устранены 38 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 55 засоров канализации. Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 19,9 тысячи кубометров, с фильтровальной станции — 4,9 тысячи, что примерно соответствует потреблению за позапрошлую неделю.
· По данным ГСЧС, за истекшую неделю в Славянске зарегистрированы четыре пожара. 12 января на улице Торской сгорела квартира в девятиэтажке (подробнее об этом на стр. 6). В воскресенье, 15 января, случился пожар в заведении «Лото-маркет» на улице Вокзальной (Свердлова) и в магазине «Соняшник» на улице Свободы. 16 января в результате пожара во флигеле частного домостроения на улице Аэродромной погиб мужчина 1941 года рождения.
· По информации отдела здравоохранения, зафиксирован двукратной рост обращаемости в травматологическое отделение. Если в среднем в травмпункт обращаются 120-130 человек в неделю, то в отчетном периоде пострадавших оказалось 253. Не исключено, что такая ситуация обусловлена травмами, полученными пешеходами при падениях в сильный гололед.
· По данным СЭС, на прошлой неделе резко возросло количество пострадавших от кишечной инфекции: по сравнению со среднестатистическими многолетними показателями, уровень заболеваемости увеличился на 78%.
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Оттепель, сменяющаяся морозами, превратила тротуары в катки. Между тем, борьба с гололедом в Славянске ведется далеко
не везде.