Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

В минувшую субботу, 14 января, неизвестные повредили одно из вечнозеленых деревьев, высаженных в конце минувшего года возле городского рагса. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

Кроме указанного акта вандализма, произошел еще один: кто-то высыпал на клумбу строительный мусор.

По словам Марины Олейник, руководство учреждения неоднократно обращалось в патрульную полицию. Надо полагать, действенного эффекта заявления не принесли, и начальник отдела культуры призвала руководство города попытаться решить проблему вандализма с помощью установки на фасаде здания рагса камеры наружного видеонаблюдения.

Отметим, что, по словам мэра, такое решение уже принято.

Вообще же, говорит Марина Олейник, периодически повторяющиеся случаи хамского отношения к работе городских властей наталкивают на мысль о бренности каких бы то ни было усилий в части благоустройства. «Давайте ничего не делать для жителей города. Вот это будет, по-моему, самый лучший результат», - сказала она.