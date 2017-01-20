В Славянске продолжают сносить незаконные билборды и киоски

Власти Славянска продолжают борьбу с незаконными киосками и рекламными конструкциями. На очередном заседании исполкома, которое состоялось 18 января, было дано добро на принудительный демонтаж двух спаренных билбордов, которые стоят на пересечении улиц Банковской и Добровольского.

Комментируя принятое решение, городской голова Вадим Лях сообщил, что городской совет предоставит управлению жилищно-коммунального хозяйства на текущий год 100 тысяч гривен для демонтажа несанкционированных конструкций. По его словам, на следующее заседание исполкома будет вынесен проект решения о сносе рекордного количества киосков — под снос пойдут сразу 25 единиц. Кроме того, готовятся документы на демонтаж 24 носителей наружной рекламы.

Напомним, что в прошлом году по решению исполкома был демонтирован билборд на перекрестке улиц Батюка и Бульварной.