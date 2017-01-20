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Фотофакт

Архитектурное наследие

В Славянске продолжают сносить незаконные билборды и киоски

Антон Скворцов
18 января 2017 Просмотров: 216 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Снос рекламных конструкций будет поручен КАТП. Фото - Антон Скворцов.

Власти Славянска продолжают борьбу с незаконными киосками и рекламными конструкциями. На очередном заседании исполкома, которое состоялось 18 января, было дано добро на принудительный демонтаж двух спаренных билбордов, которые стоят на пересечении улиц Банковской и Добровольского.

Комментируя принятое решение, городской голова Вадим Лях сообщил, что городской совет предоставит управлению жилищно-коммунального хозяйства на текущий год 100 тысяч гривен для демонтажа несанкционированных конструкций. По его словам, на следующее заседание исполкома будет вынесен проект решения о сносе рекордного количества киосков — под снос пойдут сразу 25 единиц. Кроме того, готовятся документы на демонтаж 24 носителей наружной рекламы. 

Напомним, что в прошлом году по решению исполкома был демонтирован билборд на перекрестке улиц Батюка и Бульварной.

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Комментарии к статье «В Славянске продолжают сносить незаконные билборды и киоски »

Власти Славянска продолжают борьбу с незаконными киосками и рекламными конструкциями. На очередном заседании исполкома, которое состоялось 18 января, было дано добро на принудительный демонтаж двух спаренных билбордов, которые стоят на пересечении улиц Банковской и Добровольского.

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