По Торской продолжают курсировать грузовики

Открытие восстановленного моста через Торец в районе Семеновки стало одним из самых значимых событий минувшего года. Больше жителей улицы Торской (Коммунаров) его ждали, пожалуй, только водители грузовиков, которым приходилось вместо прямой дороги значительно усложнять маршрут, проезжая через Славянск.

По идее, с запуском моста в эксплуатацию вопрос объезда должен был решиться автоматически. Однако местные жители жалуются, что тяжелая техника курсирует по их улице до сих пор, сотрясая стены домов.

Кроме того, проблема была озвучена на аппаратном совещании 17 января руководителем комитета микрорайона Центр-2 Ольгой Карпенко.

Оказалось, что городской голова Вадим Лях знаком с ситуацией. В свое время на Торской стояли знаки, запрещающие движение грузового транспорта, но в 2014 году их сняли, чтобы разрешить проезд мимо разрушенного моста. Теперь знаки должны быть возвращены на прежнее место. Насколько удалось понять, соответствующее распоряжение уже дано профильным службам. Кроме того, мэр пообещал обратиться в дорожную полицию, чтобы та взяла ситуацию на контроль.