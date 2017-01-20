Славянскому музею подарили оборудование на 300 тысяч гривен

|19 января 2017
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На протяжении двух месяцев в Славянском краеведческом музее работает проект «Музей открыт на ремонт» - половина срока, таким образом, пройдена. Подведение промежуточных итогов проекта состоялось 12 января.
Напомним, что проект «Музей открыт на ремонт» реализуется в рамках Украинской инициативы укрепления гражданского доверия (USBI), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Его цель заключается в популяризации краеведческих исследований и привлечении к научной работе как можно большего числа людей, в первую очередь, молодежи.
Выполняя эту задачу, сотрудники музея и участвующие в проекте общественники провели несколько внутренних и внешних мероприятий. В первой категории - практикумы, тренинги и семинары, на которых приглашенные со всей Украины специалисты рассказывали о современных методах краеведения. Во второй – выездные встречи со школьниками города и района: с демонстрацией работы приобретенного спонсорами оборудования. Точнее, его мобильной части.
На сегодняшний день в рамках реализуемого проекта инструментарий славянского музея пополнился 31 единицей техники самого различного назначения. В ее числе: квадрокоптер, 200-кратный электронный микроскоп, 4 ноутбука и 3 планшета, беспроводная акустическая система, дефицитный для музейных работников сканер формата А3. Для оцифровки экспонатов музею подарили профессиональную фотокамеру с комплектом объективов, осветительных приборов и высококачественным фотопринтером.
Облегчат исследовательскую работу и более мелкие приспособления: лазерный дальномер, металлоискатель, лупы со сменными линзами, диктофоны и микрофоны-"петлички" - для сбора и фиксации устных преданий. Чтобы обеспечить эту технику питанием вне музея, к примеру, в археологической экспедиции, приведенный выше перечень венчает мощный электрогенератор.
Одним словом, по степени технической оснащенности, славянский музей теперь может позволить себе проводить научные изыскания самыми современными методами. Впрочем, не только музей.
Как прозвучало на презентации, закупленная техника хоть и передана на баланс музею, но предназначается также для использования "на вынос" другими организациями, объединениями и даже одиночными краеведами-любителями. Получить доступ к технике несложно. Для этого нужно войти в круг "друзей музея", прийти в учреждение, познакомиться с его работой, сотрудниками, показать искренний интерес к изучению истории родного края и завоевать доверие.
Пока что этот круг ограничивается несколькими десятками людей, но с каждой новой презентацией, констатируют кураторы проекта, он расширяется. Единственное, на что сетуют музейные работники и волонтеры - отсутствие в учреждении достаточной площади, чтобы развернуть полноценную научно-исследовательскую лабораторию. Адресованный городскому руководству сигнал вернулся пока лишь устным обещанием изучить проблему.
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На протяжении двух месяцев в Славянском краеведческом музее работает проект «Музей открыт на ремонт» - половина срока, таким образом, пройдена. Подведение промежуточных итогов проекта состоялось 12 января.